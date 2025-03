”Erittäin vakava viesti” – opposition ryhmäpuheenjohtajat sysäävät vastuuta Petteri Orpolle

Valtuutetun mukaan poliittinen johto syrji, kun se ohjeisti kohdistamaan pakolaiskiintiön erityisesti kristittyihin pakolaisiin. Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman näkee, että tapaus on erittäin vakava perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) on kiistänyt pakolaisvalinnan uskonnon perusteella.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoi tänään medialle eduskunnassa, että vasemmistoliitolla ei ollut luottamusta ministeri Rantaseen viime syksynä eikä sitä ole nytkään.

– Nythän näyttää siltä, että epäluottamus ainoastaan vahvistuu, kun yhdenvertaisuusvaltuutetun raportti on valmistunut ja siinä on hyvin vahvoja indikaattoreita siitä, että toiminta ei ole ollut hyvän tavan eikä edes lain mukaista. Me olemme nyt kysymässä tästä aiheesta kyselytunnilla. Ensinnäkin odottamme sieltä vastausta. Petteri Orpo (kok.) ei ole paikalla, mutta kysymme tätä varapääministeri Riikka Purralta (ps.). Odotamme, millainen vastaus sieltä saadaan, Koskela sanoo.