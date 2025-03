Kokoomus lähtee kevään vaaleihin suosikkina – täällä SDP:n täytyy onnistua yli odotusten, jotta voitosta voi edes haaveilla

Kunta- ja aluevaalien ehdokaslistat jätettiin eilen. Puhtaasti määrien valossa kokoomus on taas molempien vaalien ykkössuosikki. Rane Aunimo Demokraatti

Talven aikana SDP sinnitteli pitkään kuntavaalien ehdokashankinnassa kokoomuksen edellä, mutta niin vain päävastustaja onnistui taas aikaikkunan viime hetkillä nousemaan takaa ohi.

Mikä tilanne siis on maan gallupsuosikin ja pääministeripuolueen välillä?

SDP sai kuntavaaleihin ehdokaslistojen jättöpäivään mennessä 5 175 ehdokasta. Määrä vahvistuu ensi viikolla, mutta selvää on, että puolue jää viime kuntavaalien 5 620 ehdokkaasta reippaasti.

Kokoomus sai oman tiedotteensa mukaan kasaan yli 5 700 ehdokasta, kun sillä oli edellisissä kuntavaaleissa karvan yli 6 000 ehdokasta.

Kokoomuksen pudotus kuntavaalien ehdokasmäärässä jäi absoluuttisesti ja suhteellisesti pienemmäksi kuin SDP:llä ja sillä on satoja ehdokkaita enemmän.

Kuntavaalien ehdokasmäärät ovat yleisestikin olleet laskussa jo pidempään viime kuntavaaleja lukuunottamatta. Näiden vaalien romahtaja on perussuomalaiset, joka saa nyt peräti kolmanneksen vähemmän ehdokkaita kuin viime kerralla, noin 3 700. Lisää aiheesta SDP käy kohti uutta vuotta gallup-kuninkaana, mutta kevään vaalien suosikiksi on vielä pitkä matka

Myös keskustan ehdokasmäärä on putoamassa lähemmäs tuhannella, vaikka se on jälleen saamassa eniten ehdokkaita, hiukan yli 6 000.

VIIME kuntavaaleissa kokoomus rynni selvään vaalivoittoon kyselyiden takamatkalta 21,4 % kannatuksella. Eroa SDP:hen (17,7 %) syntyi lopulta liki 4 prosenttiyksikköä.

Marginaali oli niin suuri, että nyt myös ehdokasasettelusta toivottiin vauhtia kampanjointiin.

Ehdokasmäärä ei toki ole vaalivoiton ainoa kynnyskysymys. Kaikki puolueet haluavat listoilleen kansallisesti ja paikallisesti tunnettuja nimiä, laatua, syvyyttä ja monipuolisuutta.

SDP:n istuvista kansanedustajista kuntavaaleissa on ehdolla 36, kun edustajia on kaikkiaan 43. Aluevaaleissa ehdolla on 11 SDP:n kansanedustajaa, heistä 7 on ehdolla myös kuntavaaleissa.

Aluevaaleissa SDP:llä ja kokoomuksella on tällä kertaa lähes sama määrä ehdokkaita, noin 1 600. Viimeksi kokoomus vei voiton 2,3 %-yksikön marginaalilla äänestysprosentin jäädessä 47,5 prosenttiin.

Jos äänestysprosentti jää matalaksi, SDP:n tie voittoon on myös aluevaaleissa työn ja tuskan takana. Aluevaaleissa se on kuitenkin todennäköisempää kuin kuntavaaleissa.

SDP kamppailee myös kotiinjäämistä vastaan.

KUNTAVAALIT ratkeavat suurelta osin maan isoimmissa kunnissa ja äänestämään lähtevien määrässä.

Suomen kolmessa suurimmassa kaupungissa Helsingissä, Espoossa ja Tampereella annettiin hieman vajaa neljännes kaikista äänistä kesän 2021 kuntavaaleissa.

Kymmenestä suurimmasta kaupungista tuli jo reilusti yli 40 prosenttia kaikista hyväksytyistä äänistä. Menestyminen niissä määrää, mihin saakka puolue voi yltää.

SDP:n tilannetta ja mahdollisuuksia vaalien ykkössijaan voi tarkastella esimerkiksi näin: Kokoomus voitti 2021 kuntavaaleissa SDP:n koko maan tasolla noin 90 000 äänellä. Erosta noin kolmannes syntyi Helsingissä ja kolmannes Espoossa.

Oulussa kokoomus sai 8 000 ääntä enemmän kuin SDP, Turussa 4 200. Myös perinteisenä demarilinnakkeena pidetyllä Vantaalla kokoomus pusersi ohi parillatuhannella äänellä.

90 000 äänen marginaalista siis noin 70 000 syntyi kuudessa kookkaassa kaupungissa.

Yli 200 000 asukkaan kaupungeista SDP oli kokoomusta edellä vain Tampereella ja sielläkin vain satakunta ääntä. Kymmenestä suurimmasta kaupungista SDP oli kokoomusta suurempi myös Jyväskylässä, Lahdessa ja Porissa mutta yhteensä vain noin 2 500 ääntä.

KÄYTÄNNÖSSÄ kuntavaaleja ei voi voittaa, ellei pärjää SDP:tä paremmin myös suurissa kasvukeskuksissa. Pienemmissä kunnissa menestyminen auttaa muttei riitä kirimään liian suurta takamatkaa.

Sekä kansalliset että pääkaupunkiseudulla tehdyt kuntavaalimittaukset ovat antaneet SDP:lle toivoa ja osoittaneet ainakin selvää noususuuntaa.

Tällä kertaa kokoomus lähtee vaaleihin pääministeripuolueena ja SDP pääoppositiopuolueena. Niin sanottua yleisnostetta SDP:n takana selvästi on. Kunnissa ja alueilla on kuitenkin omat erityiskysymyksensä.

Kokoomuksen takana taas on toimivaksi tiedetty kampanjakoneisto ja maan varmimmin uurnille suuntaava äänestäjäkunta. SDP kamppailee myös kotiinjäämistä vastaan. Data-aineistoja SDP:lle analysoiva järjestöpäällikkö Pekka Tuuri on taannoin arvioinut, että kokoomus voittaa kaikki ne vaalit, joissa äänestysaktiivisuus jää alle 65 prosenttiin.

Viime kuntavaaleissa äänestysprosentti oli poikkeuksellisena vaaliajankohtana kesäkuussa vain 55 prosenttia.

Helsingissä, Tampereella ja Turussa oman säväyksensä vaaleihin antaa pormestarimalli. Helsingissä kokoomus ei pääse kisaan ainakaan yhtä vetovoimaisella ehdokkaalla kuin aiemmin.