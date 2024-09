Eriväriset äänestysliput ja kaksi ehdokasnumeroa – näin toimitaan kevään tuplavaaleissa

Ensi kevään kunta- ja aluevaaleissa on käytössä kaksi eriväristä äänestyslippua. Samaan aikaan huhtikuussa järjestetään kahdet vaalit niin, että kuntavaaleissa äänestetään valkoisella lipulla ja aluevaaleissa violetilla. Järjestelystä tiedottaa oikeusministeriö.

Myös ehdokkaiden numeroinnit poikkeavat. Kuntavaaleissa ehdokkaiden numerot alkavat numerosta kaksi. Aluevaaliehdokkaiden numeroiden on tarkoitus olla nelinumeroisia.

Äänestyskopeissa olevat ehdokasluettelot ovat niin ikään eriväriset samalla tavalla kuin äänestysliputkin. Äänestyspaikat ovat molemmissa vaaleissa samat, joten äänestäminen onnistuu yhdellä kertaa. Äänestäjä voi halutessaan äänestää vain toisessa vaalissa tai käydä äänestämässä erillisillä kerroilla esimerkiksi ennakkoon yhdessä vaalissa ja vaalipäivänä toisessa.

Jos ehdokas on ehdolla molemmissa vaaleissa, on hänellä kaksi eri ehdokasnumeroa. Jos äänestäjä haluaa äänestää samaa ehdokasta molempiin luottamustehtäviin, on hänen täytettävä molemmat äänestysliput asianmukaisesti.

Aluevaaleissa valitaan 21 hyvinvointialueen aluevaltuustot. Aluevaltuustot päättävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä kullakin hyvinvointialueella. Helsingissä järjestetään ainoastaan kuntavaalit, ja näistä palveluista huolehtii kaupunginvaltuusto.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13. huhtikuuta. Ennakkoäänestys alkaa 2.4.2025.