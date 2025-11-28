Erkki Liikasesta eurooppaneuvos – Veijo Baltzar menetti arvonimensä

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on myöntänyt tänään 66 arvonimeä ja peruuttanut yhden. Demokraatti Demokraatti

Ensimmäistä kertaa myönnetyn eurooppaneuvoksen arvonimen sai Suomen ensimmäinen EU-komissaari Erkki Liikanen, joka toimi tehtävässä vuosina 1995-2004.

Vuorineuvoksen arvonimi myönnettiin puolestaan toimitusjohtaja Annikka Hurmeelle sekä pääjohtaja Timo Ritakalliolle.

TÄLLÄ KERTAA nimitysprosessissa oli poikkeuksellinenkin puoli. Presidentti peruutti kulttuurineuvoksen arvonimen kirjailija Veijo Baltzarilta.

Tiedotteen mukaan arvonimen voi arvonimistä annetun asetuksen mukaan menettää, jos arvonimen haltija tuomitaan yli yhden vuoden vankeusrangaistukseen. Menettäminen on harkinnanvaraista.

Helsingin hovioikeus tuomitsi Baltzarin seksuaalirikoksista yhden vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Hovioikeuden viime keväänä antaman tuomion mukaan Baltzar syyllistyi kahteen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, jotka kohdistuivat kahteen eri ihmiseen.

Oikeudessa käsitellyt tapahtumat ajoittuvat vuosiin 2004-2019. Useat, tuolloin 15-36-vuotiaat naiset olivat mukana Baltzarin teatteriproduktioissa ja asuivat yhdessä tai muutoin oleskelivat Baltzarin kanssa eri asunnoissa. Hovioikeuden mukaan Baltzar taivutti asemaansa hyväksikäyttäen kaksi naisista sukupuoliyhteyteen tai ryhtymään muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan tekoon.

Syyttäjä vaati Baltzarille vähintään kymmenen vuoden vankeusrangaistusta useista seksuaali- ja ihmiskaupparikoksista. Hovioikeuden mukaan ihmiskaupasta tai kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä ei kuitenkaan ollut näyttöä.

Baltzar on kiistänyt kaikki syytteet.