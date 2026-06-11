Erotettu kokoomusedustaja: Olen järkyttynyt, harmissani ja surullinen – ”Liika ryhmäkuri kaventaa demokratiaa”

Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen on erotettu kokoomuksen eduskuntaryhmästä neljäksi viikoksi, koska hän äänesti porsaiden kastraatiokiellon perumista vastaan keskiviikon täysistunnossa. Keto-Huovisen mukaan asian olisi tullut olla omantunnon kysymys. Demokraatti Demokraatti

Keto-Huovinen sai viime viikolla varoituksen samasta asiasta.

– Olen aidosti harmissani ja surullinen saadessani rangaistuksen äänestyskäyttäytymisestä, jonka mielestäni tulisi olla omantunnon kysymys. Uskon, ettei päätös ollut helppo myöskään kollegoilleni. Asia tietenkin järkyttää minua, vaikka tiesin että rangaistus on odotettavissa, Keto-Huovinen kommentoi tiedotteessaan.

Keto-Huovisen mukaan eettisissä kysymyksissä kansanedustajille tulisi ylipäätään antaa enemmän joustovaraa poiketa puolueen linjasta ilman pelkoa seuraamuksista.

– Välillä herää kysymys, onko edustajilla riittävästi tilaa toimia omien arvojensa ja harkintansa mukaisesti. Ryhmäkurilla on politiikassa roolinsa, mutta liiallinen ryhmäkuri kaventaa demokratiaa. Kansanedustajat kuitenkin toimivat päätöksentekijöinä äänestäjien antamalla mandaatilla.

Hän sanoo tiedotteessaan kertoo ymmärtävänsä myös eduskuntaryhmän ja puolueen aseman tilanteessa ja sen, että ryhmällä on sääntönsä ja seuraukset niiden rikkomisesta.