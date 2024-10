“Esitys on lyhytnäköinen ja vastuuton” – henkilöstömitoituksen heikentäminen ei käy JHL:lle

Ammattiliitto JHL vastustaa vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen heikentämistä. Liitto arvioi, että esitetyllä muutoksella on vakavat vaikutukset henkilöstölle ja haavoittuvassa asemassa oleville palveluiden asiakkaille.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus esittää vanhuspalvelulakia muutettavaksi siten, että henkilöstömitoituksen tulisi olla vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohden iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköissä ensi vuoden alusta lähtien. Tällä hetkellä mitoitus on 0,65.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL huomauttaa, että esityksellä on vakavia vaikutuksia sekä henkilöstölle että palveluiden käyttäjille. JHL on jo lakiesityksen valmisteluvaiheessa ilmaissut huolensa mitoituksen laskemisen vaikutuksista.

– Esitys on lyhytnäköinen ja vastuuton. Hallitus tavoittelee muutoksella valtavia säästöjä, mutta seuraukset ovat dramaattisia. Lakimuutos heikentää vanhustenhoidon laatua, työntekijöiden jaksamista ja alan vetovoimaa. Henkilöstöpula syvenee entisestään ja työelämän epävarmuus lisääntyy, JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström varoittaa tiedotteessa.

Hyvinvointialueilla valmistaudutaan parhaillaan valmisteilla olevaan lakimuutokseen. Osa niistä on ottanut huomioon 0,6:n mitoituksen jo palveluiden kilpailutusvaiheessa. Tämä on JHL:n mukaan johtanut muutosneuvottelupaineisiin yksityisillä palveluntuottajilla. Suurista toimijoista esimerkiksi Attendo on ilmoittanut historiallisen laajoista muutosneuvotteluista ja tarpeista merkittäviin, useita satoja henkilötyövuosia koskeviin henkilöstösäästöihin.