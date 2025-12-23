Esitys: Passikuvassa pitää jatkossa käydä ammattilaisella, omat otokset eivät enää kelpaa

Passikuvan ottajan pitäisi olla poikkeustilanteita lukuun ottamatta taho, jonka kaupparekisteriin merkittynä toimialana tai tarkoituksena on valokuvaustoiminta.

- Kuvan ottajan pitäisi olla valokuva-alan ammattilainen, valokuvaamo tai ammattivalokuvaaja – elinkeinonharjoittaja, joka ottaa kuvan ja toimittaa sen viranomaisille. Se olisi pääperiaate Suomessa lupaviranomaisille jätettävissä hakemuksissa, Cantell sanoo.

- Edustustoissa, ulkomailla, tätä tietysti ei voi soveltaa, kun se on sidottu kaupparekisteriin merkittyyn toimialaan tai tehtävään.

Kuvan ottajan tulisi olla esitysluonnoksen mukaan olla luotettavaksi ja sopivaksi katsottu. Sellaisena ei pidettäisi tahoa, joka on kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai yhteisösakkoon, on konkurssissa tai määrättynä liiketoimintakieltoon tai väliaikaiseen liiketoimintakieltoon.