23.12.2025 09:33 ・ Päivitetty: 23.12.2025 09:33
Esitys: Passikuvassa pitää jatkossa käydä ammattilaisella, omat otokset eivät enää kelpaa
Passikuvien vaatimuksia halutaan tiukentaa. Jatkossa esimerkiksi omaa passikuvaansa ei voisi enää ottaa itse, ilmenee hallituksen esitysluonnoksesta. Asian vahvistaa STT:lle johtava asiantuntija Mikko Cantell sisäministeriön poliisiosastolta.
Passikuvan ottajan pitäisi olla poikkeustilanteita lukuun ottamatta taho, jonka kaupparekisteriin merkittynä toimialana tai tarkoituksena on valokuvaustoiminta.
- Kuvan ottajan pitäisi olla valokuva-alan ammattilainen, valokuvaamo tai ammattivalokuvaaja – elinkeinonharjoittaja, joka ottaa kuvan ja toimittaa sen viranomaisille. Se olisi pääperiaate Suomessa lupaviranomaisille jätettävissä hakemuksissa, Cantell sanoo.
- Edustustoissa, ulkomailla, tätä tietysti ei voi soveltaa, kun se on sidottu kaupparekisteriin merkittyyn toimialaan tai tehtävään.
Kuvan ottajan tulisi olla esitysluonnoksen mukaan olla luotettavaksi ja sopivaksi katsottu. Sellaisena ei pidettäisi tahoa, joka on kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai yhteisösakkoon, on konkurssissa tai määrättynä liiketoimintakieltoon tai väliaikaiseen liiketoimintakieltoon.
Kuvan ottajan tiedot merkittäisiin passirekisteriin.
Vaikka oman valokuvan lataaminen poliisin järjestelmiin on ollut mahdollista, poliisi ei ole suositellut sitä korkean hylkäämisprosentin vuoksi.
Passikuva-automaattien tilanteesta Cantell sanoo, että lausuntopalautteen perusteella voidaan joutua tarkentamaan, miten sääntely niihin suhtautuu.
- Periaatteessa näkisin, että se voisi olla mahdollista – automatisoitu koppi tai muu.
SISÄMINISTERIÖ lähetti tiistaina lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen passilain ja henkilökorttilain muuttamiseksi. Lakimuutoksilla on määrä pidentää passien ja henkilökorttien voimassaoloa 10 vuoteen.
Alaikäisten passi ja henkilökortti olisivat kuitenkin voimassa enintään viisi vuotta.
Alaikäisten passiin merkittäisiin jatkossa tieto huoltajasta. Sillä pyritään toisaalta parantamaan mahdollisuuksia puuttua lapsikaappauksiin ja toisaalta sujuvoittamaan perheiden matkustamista ja käytännön rajavalvontaa.
Hallitus linjasi passien enimmäisvoimassaolon pidentämisestä kevään kehysriihessä. Voimassaolon pidentämisellä pyritään vähentämään passien hakemiseen liittyvää vaivaa kansalaisille.
Lausuntokierros päättyy 16. helmikuuta.
