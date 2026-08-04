Espanja ja Marokko sanasodassa Ceutan tapahtumista – ”Hirmuteko”

Espanjan itsehallintoalue Ceutan tapahtumat viime viikolla herättivät heti epäilyksiä siitä, että Marokko olisi masinoinut kymmenien tuhansien siirtolaisten äkillisen saapumisen EU:n ulkorajalle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uutistoimisto AFP:n lähteiden mukaan tuhannet ihmiset pääsivät kulkemaan Marokon rajakaupungin Fnideqin läpi ilman isompia esteitä tarkastuspisteillä.

Toistaiseksi todisteita ei ole siitä, että Marokon valtion korkeilla tasoilla olisi tehty päätöstä asiasta. Monet arvioivat Marokon vähintään katsoneen toimintaa sormiensa läpi.

Marokkoa kuolemista syytti Juan Jesus Vivas, Ceutan pitkäaikainen konservatiivijohtaja

- Tämä oli hirmuteko, Vivas sanoi Guardianin mukaan.

Espanja kertoi palauttaneensa Marokkoon 70 000 siirtolaista. Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Sunnuntaina enää pieni osa saapuneista siirtolaisista oli alueella.

- Otimme yhteyttä Espanjaan asiasta noin 22.-23. kesäkuuta, kun ihmissalakuljettajaverkostot alkoivat puhua siitä, viranomainen sanoi.

Hänen mukaansa ryntäys ei johtunut Marokon turvallisuusviranomaisten virheistä, vaan he eivät enää pystyneet estämään valtavaa ihmismassaa jatkamasta Ceutaan.

Espanjan hallituksen tiedottaja Elma Saiz kiisti marokkolaisviranomaisen väitteen.

- Missään vaiheessa ei ollut mitään todisteita tai tietoa, joka olisi varoittanut meitä tämän odottamattoman tapahtuman mittakaavasta, hän sanoi toimittajille Madridissa.

Ceuta on Espanjan itsehallintoalue Pohjois-Afrikassa.