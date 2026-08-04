Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

4.8.2026 14:05 ・ Päivitetty: 4.8.2026 14:05

Heinäluoma vaatii Orpoa irtisanoutumaan sisäministerin puheista – ”Rantanen on heikentänyt Suomen asemaa”

SAARA PELTOLA / LEHTIKUVA
SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 21. heinäkuuta.

Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.) moittii sisäministeri Mari Rantasen (ps.) Espanja-lausuntoa ja vaatii pääministeri Petteri Orpoa (kok.) irtisanoutumaan siitä.

Demokraatti

Demokraatti

Rantanen kommentoi viime viikolla X:ssä, että kaikkien Euroopan maiden tulee tukea Italian pääministeri Giorgia Melonin esitystä. Meloni ehdotti Espanjan irrottamista Schengen-alueesta tai ainakin sopimuksen noudattamisen keskeytystä Espanjassa.

Heinäluoma ihmettelee tiedotteessaan, miksei pääministeri Orpo ole kommentoinut asiaa lainkaan.

– Onkin epäselvää, onko ministeri Rantasen hätiköity linja kriisitilanteissa hallituksen linja, hän sanoo.

– Mikä on hallituksen virallinen linja Ceutan kaltaisissa tilanteissa? Onko se Italiaa myötäilevä, Suomelle vahingollinen, EU-yhteistyöstä irtautuva Rantasen linja, jota valtiovarainministeri Riikka Purrakin (ps.) on tukenut? Pääministerin on vihdoin aika astua esiin ja selventää tilanne, Heinäluoma vaatii tiedotteessa.

Heinäluoman mukaan pääministerin hiljaisuus synnyttää vaikutelman, että Rantanen puhuu koko hallituksen äänellä.

Suomen etu olisi vaatia EU:n yhteisiä toimia ulkorajavalvontaan.

Lisää aiheesta

Vihreiden Hyrkkö odottaa Orpolta kommentteja: ”Missä pääministeri luuraa, kun sisäministeri sooloilee Suomen ulkosuhteilla?”
Rantanen ei pidä Espanja-lausuntoaan hätiköitynä – ”Kaikki me näimme, mitä Ceutassa tapahtui”

HEINÄLUOMA katsoo, että Rantasen lausunnot vahingoittavat Suomen asemaa. Hän muistuttaa, että Suomella on EU:n itärajamaana erityinen intressi, että rajavalvonta toimii ja ongelmien syntyessä EU ja muut jäsenmaat ovat valmiita auttamaan ja tukemaan rajaturvallisuuden varmistamisessa.

– Ministeri Rantasen kannanotot tuovat Suomelle huonoa mainosta ajankohtana, jossa Suomen pitäisi varmistaa muilta mailta tukea omille tavoitteilleen EU:n tulevien vuosien budjetista päätettäessä, Heinäluoma huomauttaa.

Heinäluoma muistuttaa, että Suomella on paljon pelissä, kun tänä syksynä EU:ssa päätetään pohjoisten ja harvaanasuttujen alueiden sekä koko itärajan maiden tuesta. Heinäluoman mukaan Rantasen vaatimus asettaa Suomen kiusalliseen valoon EU-yhteistyössä.

– Suomen etu olisi vaatia EU:n yhteisiä toimia ulkorajavalvontaan. Ministerillä on erityinen vastuu edustaa kannanotoissaan kansallista etua ja nyt ministeri Rantanen on heikentänyt Suomen asemaa itäisenä rajamaana. Ministeri Rantasen hätäiset kommentit Espanjan sulkemiseksi Schengenistä johtavat vain jäsenvaltioiden jättämiseen oman onnensa nojaan.

SISÄMINISTERI Mari Rantanen kommentoi lausuntoaan mediatilaisuudessa tiistaina. Hän sanoi, ettei hänen lausuntonsa ollut hätiköity. Rantanen myös selvensi lausuntoaan medialle.

– On hyvä huomata, että että Schengenistä ei tietenkään voida erottaa ketään siten, että joku jäsenvaltio sitä esittää. Sen sijaan jäsenvaltio itse voi palauttaa sisärajavalvonnan esimerkiksi suuntaamalla sen vaikkapa tietyistä kohteista tuleville tai vaihtoehtoisesti poikkeuksellisessa tilanteessa komissio voi ehdottaa neuvostolle, että rajavalvonta palautetaan uhan perusteella joko yhteen tai useampaan paikkaan, Rantanen sanoi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

4.8.2026 10:12

Vihreiden Hyrkkö odottaa Orpolta kommentteja: ”Missä pääministeri luuraa, kun sisäministeri sooloilee Suomen ulkosuhteilla?”

Ulkomaat

4.8.2026 13:27

Rantanen ei pidä Espanja-lausuntoaan hätiköitynä – ”Kaikki me näimme, mitä Ceutassa tapahtui”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Jukka Sammalisto

Elokuva
31.7.2026
Arvio: Edes Isabelle Huppert ei pelasta elokuvaa upporikkaasta perijättärestä ja onnenonkijasta
Lue lisää

Susanna Luikku

Kirjallisuus
30.7.2026
Arvio: Taistelu arktisesta alueesta muuttaa myös Suomen asemaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU