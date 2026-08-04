Heinäluoma vaatii Orpoa irtisanoutumaan sisäministerin puheista – ”Rantanen on heikentänyt Suomen asemaa”

Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.) moittii sisäministeri Mari Rantasen (ps.) Espanja-lausuntoa ja vaatii pääministeri Petteri Orpoa (kok.) irtisanoutumaan siitä. Demokraatti Demokraatti

Rantanen kommentoi viime viikolla X:ssä, että kaikkien Euroopan maiden tulee tukea Italian pääministeri Giorgia Melonin esitystä. Meloni ehdotti Espanjan irrottamista Schengen-alueesta tai ainakin sopimuksen noudattamisen keskeytystä Espanjassa.

Heinäluoma ihmettelee tiedotteessaan, miksei pääministeri Orpo ole kommentoinut asiaa lainkaan.

– Onkin epäselvää, onko ministeri Rantasen hätiköity linja kriisitilanteissa hallituksen linja, hän sanoo.

– Mikä on hallituksen virallinen linja Ceutan kaltaisissa tilanteissa? Onko se Italiaa myötäilevä, Suomelle vahingollinen, EU-yhteistyöstä irtautuva Rantasen linja, jota valtiovarainministeri Riikka Purrakin (ps.) on tukenut? Pääministerin on vihdoin aika astua esiin ja selventää tilanne, Heinäluoma vaatii tiedotteessa.

Heinäluoman mukaan pääministerin hiljaisuus synnyttää vaikutelman, että Rantanen puhuu koko hallituksen äänellä.

HEINÄLUOMA katsoo, että Rantasen lausunnot vahingoittavat Suomen asemaa. Hän muistuttaa, että Suomella on EU:n itärajamaana erityinen intressi, että rajavalvonta toimii ja ongelmien syntyessä EU ja muut jäsenmaat ovat valmiita auttamaan ja tukemaan rajaturvallisuuden varmistamisessa.

– Ministeri Rantasen kannanotot tuovat Suomelle huonoa mainosta ajankohtana, jossa Suomen pitäisi varmistaa muilta mailta tukea omille tavoitteilleen EU:n tulevien vuosien budjetista päätettäessä, Heinäluoma huomauttaa.

Heinäluoma muistuttaa, että Suomella on paljon pelissä, kun tänä syksynä EU:ssa päätetään pohjoisten ja harvaanasuttujen alueiden sekä koko itärajan maiden tuesta. Heinäluoman mukaan Rantasen vaatimus asettaa Suomen kiusalliseen valoon EU-yhteistyössä.

– Suomen etu olisi vaatia EU:n yhteisiä toimia ulkorajavalvontaan. Ministerillä on erityinen vastuu edustaa kannanotoissaan kansallista etua ja nyt ministeri Rantanen on heikentänyt Suomen asemaa itäisenä rajamaana. Ministeri Rantasen hätäiset kommentit Espanjan sulkemiseksi Schengenistä johtavat vain jäsenvaltioiden jättämiseen oman onnensa nojaan.

SISÄMINISTERI Mari Rantanen kommentoi lausuntoaan mediatilaisuudessa tiistaina. Hän sanoi, ettei hänen lausuntonsa ollut hätiköity. Rantanen myös selvensi lausuntoaan medialle.

– On hyvä huomata, että että Schengenistä ei tietenkään voida erottaa ketään siten, että joku jäsenvaltio sitä esittää. Sen sijaan jäsenvaltio itse voi palauttaa sisärajavalvonnan esimerkiksi suuntaamalla sen vaikkapa tietyistä kohteista tuleville tai vaihtoehtoisesti poikkeuksellisessa tilanteessa komissio voi ehdottaa neuvostolle, että rajavalvonta palautetaan uhan perusteella joko yhteen tai useampaan paikkaan, Rantanen sanoi.