Espanjan maastopaloissa ratkaisun hetket, Ranskassa lisää evakuointeja – Palot uhkaavat muuallakin Euroopassa

Pelastajat alkavat nähdä valoa tunnelin päässä taistelussaan metsäpaloja vastaan, sanoi Espanjan pääministeri Pedro Sanchez tiistaina. Palot ovat olleet joitakin pahimmista maan historiassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Espanjassa on tänään ratkaiseva päivä maastopalojen taltuttamisessa ennen kuin uusi helleaalto uhkaa iskeä keskiviikosta alkaen. Pelastajat käyvät kilpajuoksua aikaa vastaan saadakseen suurpalot hallintaan.

Madridin lähellä, Aldea del Fresnon kylän ulkopuolella, evakuoidut asukkaat jonottivat jo autoissaan toivoen pääsevänsä palaamaan koteihinsa ja lemmikkiensä luo. Toistaiseksi paluu on kuitenkin kielletty, sillä savun hengittäminen on vaarallista.

Madridin alueen palon on pelätty yhdistyvän Avilan maastopaloon, mikä voimistaisi paloa.

Yhdessä nämä kaksi paloa ovat tuhonneet muutamassa päivässä noin 75 000 hehtaaria maastoa, mikä on noin seitsemän kertaa Pariisin kaupungin pinta-ala.

Espanjan sisäministeri Fernando Grande-Marlaska sanoi maanantaina, että seuraavat tunnit ovat ehdottoman ratkaisevia Madridin länsipuolella riehuvien metsäpalojen saamiseksi hallintaan.

RANSKAN Girondessa riehuva palo on puolestaan polttanut yli 42 000 hehtaaria maastoa, pakottanut 220 000 ihmistä jättämään kotinsa ja tuhonnut 240 taloa. Lisää aiheesta Helleaallon pelätään pahentavan Ranskan ja Espanjan maastopaloja – Ministeriö antoi matkustusvaroituksen

Valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Gironden alueelle on odotettu tänään jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro.

Tulipalon on pelätty leviävän Lacanaun suuntaan ja noin 4 000 ihmistä lisää on päätetty evakuoida, kertoo Le Monde.

Viime päivinä on herännyt huoli siitä, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde.

Presidentti Emmanuel Macron varoitti edessä olevista vaikeista ajoista vieraillessaan Bordeaux’n kriisikeskuksessa maanantaina.

- Tulevat viikot ovat vaikeita, ja meidän on kestettävä, hän sanoi.

EUROOPAN unioni ilmoitti maanantaina lähettävänsä lisää sammutuslentokoneita Ranskaan ja että tiistaina koneita olisi Ranskassa 11. Espanjaan koneita on sijoitettu kuusi.

EU:n varautumisen ja kriisinhallinnan komissaari Hadja Lahbib kertoi kuitenkin uutistoimisto AFP:lle, että EU:n kalusto on kovalla koetuksella, koska sitä saatetaan pian tarvita muuallakin.

Ääriolosuhteet uhkaavat myös esimerkiksi Portugalia, Unkaria, Slovakiaa ja Tshekkiä.