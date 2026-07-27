Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

27.7.2026 11:54 ・ Päivitetty: 27.7.2026 12:35

Helleaallon pelätään pahentavan Ranskan ja Espanjan maastopaloja – Ministeriö antoi matkustusvaroituksen

MAXIMILIAN LAMY / AFP / LEHTIKUVA -
Auringonpalvojia rannalla ja metsäpalojen savupilvet vastarannalla Lacaunaussa Lounais-Ranskassa 24. heinäkuuta.

Ulkoministeriö muistuttaa tänään julkaistuissa matkustustiedotteissaan Ranskaan ja Espanjaan matkustavia metsäpaloriskistä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ministeriö sanoo, että Ranskassa on edelleen useita vakavia metsä- ja maastopaloja ja paloalueita tulee välttää. Myös Espanjassa on edelleen useita vakavia paloja.

Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen takia kodeistaan Keski-Espanjassa Madridin lähistöllä ja Lounais-Ranskassa Bordeaux’n lähellä. Lounais-Ranskan Gironden alueella yli 220 000 ihmistä on evakuoitu, ja paloja on kuvattu maan pahimmiksi vuosikymmeniin.

Viranomaisten mukaan maastopalo on muodostanut Gironden alueella tulimyrskyn. Kyseessä on ilmiö, jossa liekit aiheuttavat omia tuulenpyörteitä.

Matkailijoita kehotetaan olemaan menemättä alueelle.

EUROOPPAAN ennustettu uusi helleaalto voi pahentaa tilannetta entisestään.

Espanjassa maastopalot ovat vaikuttaneet 77 000 hehtaarin alueeseen Madridin, Avilan ja Toledon maakunnissa. Laajin paloalue sijaitsee Avilan ympäristössä. Alueilla on evakuoitu kymmeniätuhansia ihmisiä, vaikka osalla alueista tilanne on jo alkanut helpottaa.

Lisää aiheesta

Kuumottava ennuste: uusi helleaalto leviää Eurooppaan
Helteet ja maastopalot valloillaan Etelä-Euroopassa – Taivas pimenee, ihmiset pakenevat kodeistaan, liikenne katkaistu

Osa Madridin alueella evakuoiduista ihmisistä pääsee jo palaamaan koteihinsa. Viranomaiset aikovat myös avata uudelleen leirintäalueen, jolta evakuoitiin 4 500 ihmistä.

Maastopalo vaati Espanjan Valenciassa lauantaina yhden ihmisen hengen. Kyseessä on toistaiseksi ainoa siviiliuhri Espanjan ja Ranskan paloissa. Ranskassa kaksi palomiestä kuoli viime tiistaina.

Juttua muokattu klo 15.35: vaihdettu kuva ja kuvateksti.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Ulkomaat

24.7.2026 05:43

Kuumottava ennuste: uusi helleaalto leviää Eurooppaan

Ulkomaat

23.7.2026 06:57

Helteet ja maastopalot valloillaan Etelä-Euroopassa – Taivas pimenee, ihmiset pakenevat kodeistaan, liikenne katkaistu

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Jouni Kemppainen

Kolumnit
27.7.2026
Infantinon leiriin kiirehtinyt Palloliitto ampui ohi maalin – ja pahimmat maineriskit ovat vasta edessä
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
24.7.2026
Janne Riiheläinen: Venäjän seuraava siirto osuu meihin
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
25.7.2026
PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen toivoo aitoa kolmikantaa – ”Kaikki viisaus ei voi asua hallitusneuvotteluissa”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU