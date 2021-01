Espoolaisessa hoivakodissa on todettu koronavirustartunta yhdeksällä asukkaalla ja seitsemällä työntekijällä

Espoossa sijaitsevassa Palvelutalo Hopeakuun hoivakodissa on todettu koronavirustartunta yhdeksällä asukkaalla ja seitsemällä työntekijällä, kertoo Espoon kaupunki.

Tartunnan saaneet asukkaat on eristetty muista asukkaista, ja tartunnan saaneet työntekijät on määrätty eristykseen. Lisäksi hoivakodissa koronavirukselle altistuneet on määrätty karanteeniin.

Tartuntoja on ilmennyt Palvelutalo Hopeakuun yhdessä ryhmäkodissa. Muissa ryhmäkodeissa ei ole havaittu tartuntoja.