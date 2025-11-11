Uutiset
11.11.2025 13:16 ・ Päivitetty: 11.11.2025 13:16
Espoon demarit tukevat tunnin junaa – valtuuston kanta ratkeaa maanantaina
Espoon sosialidemokraattinen valtuustoryhmä tukee Turun tunnin junana tunnettua Länsirata-hanketta. Asiasta kertoo valtuustoryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila.
Marttila toteaa tiedotteessaan, että valtuustoryhmä punnitsi asiaa vaikean taloustilanteen vuoksi huolella.
– Tiedostamme, että edessä on haastavat taloudelliset vuodet eikä tuskaa helpota hallituksen kaavailemat, jopa 60 miljoonan vuosittaiset leikkaukset Espoon valtionosuuksiin, Marttila sanoo.
SDP:n valtuustoryhmän kanta Espoossa on Marttilan mukaan Espoon päätöksen ja siten myös koko Länsirata-hankkeen kannalta ratkaiseva.
– Vaikeasta tilanteesta huolimatta SDP:n linja on johdonmukainen. Haluamme olla edistämässä kestävää liikkumista ja toimivaa joukkoliikennettä sekä sen myötä Espoon ja koko maan päästövähennystavoitteita.
MARTTILAN mukaan Länsiradan avulla edistetään työssäkäyntialueen kasvua ja elinvoimaa niin Espoossa kuin laajemmin Uudellamaalla.
– Espoon näkökulmasta oleellista on, että raiteen varteen olisi mahdollista rakentaa uusia asuinalueita. Uudelle Histan alueelle on arvioitu muuttavan noin 17 000 uutta asukasta ja koko kaupungin asukasluvun arvioidaan kasvavan yli 500 000 asukkaaseen vuoteen 2060 mennessä.
Maanmyynnin ja maankäyttösopimusten kautta Espoon arvioidaan saavan Histasta jopa yli 300 miljoonan euron tulot. Vaikka kuluja aiheutuu esimerkiksi alueen infran rakentamisesta, saadaan tuloilla tiedotteen mukaan katettua merkittävä osa Espoon 170 miljoonan euron ensimmäisen vaiheen maksuosuudesta.
Espoon valtuuston on määrä päättää Länsirata Oy:n osakassopimuksen hyväksymisestä valtuuston kokouksessa maanantaina 17. marraskuuta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.