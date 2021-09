Essayahilta syytös ”piilopuoluetuesta” – sanoo valmistellun ”kaikessa hiljaisuudessa”

Viikonloppuna Porissa Satakunnan KD:n piirikokouksessa puhunut Kristillisdemokraattien puheenjohtaja kansanedustaja Sari Essayah ihmettelee tiedotteessaan ”maakunnissa meneillään olevaa piilopuoluetuen jakamista”. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän sanoo, että useilla hyvinvointialueita valmistelevilla toimielimillä on ollut kiireellisimpien päätettävien asioiden joukossa tulevien aluevaltuustojen valtuustoryhmärahoituksen jakaminen.

– Tätä piilopuoluetukivedätystä valtuustoryhmätuen varjolla on kehdattu eräälläkin alueella nimittää ”demokratiarahaksi”. Kaavailuissa on ollut tuhansien eurojen tuet per aluevaltuutettu, ja sanomattakin on selvää, että suurimmissa puolueissa puhutaan hyvinvointialueella sadoista tuhansista euroista, valtakunnallisesti miljoonista euroista, Essayah sanoo.

Hänen mukaansa asiaa on valmisteltu eri puolilla Suomea kaikessa hiljaisuudessa.

– Erityisesti keskusta on kampanjoinut aluevaltuustojen mittavan valtuustoryhmärahoituksen puolesta. Nämä rahat otettaisiin maakuntaorganisaatioille osoitettavasta rahasta ja niillä valtuustoryhmät hankkisivat kerrottujen perusteluiden mukaan muun muassa toimitiloja, laitteita ja asiantuntijapalveluita.

– Eikö sote- uudistuksen keskiössä pitäisi olla palveluiden parantaminen ja hoitoon pääsy ja eikä sulle-mulle vallan ja rahanjako? Eikö koko sote-valmistelu ole jo tarpeeksi ahtaalla taloudellisesti ilman että hallintoa aletaan paisuttamaan entisestään? Essayah ihmetteli tiedotteensa mukaan.