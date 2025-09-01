Estlink 1 irtosi verkosta maanantaina – näin kommentoi Fingrid

Suomen ja Viron välinen Estlink 1 -sähkönsiirtoyhteys irtosi varhain maanantaiaamuna verkosta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoi kantaverkkoyhtiö Fingrid tiedotteessaan noin tunti sen jälkeen, kun yhteys oli irronnut. Yhteys putosi verkosta maanantaina hieman ennen aamukuutta.

Yhtiöstä kerrottiin STT:lle, että häiriö johtuu viasta Espoossa sijaitsevalla sähköasemalla. Fingrid arvioi, että vian korjaaminen kestää noin kolme viikkoa.

Yhtiön mukaan vika on paikallistettu sähköasemalla olevaan reaktoriin. Vika ei siis johdu esimerkiksi kaapeliin kohdistuneesta ulkoisesta vauriosta.

- Vikapaikka on sähköasemalla. Kaapeliin tämä vika ei liity, kertoi yksikön päällikkö Mikko Piironen STT:lle.

Fingrid ei toistaiseksi epäile, että vikaan liittyisi ilkivaltaa tai sabotaasia.

Piironen sanoi, että lyhyellä aikavälillä siirtoyhteyden katkeamisen vaikutukset ovat hyvin maltilliset. Kolmen viikon aikana vika voi kuitenkin jo vaikuttaa sähkön hintaan.

Hän tosin huomauttaa, että hintavaikutukset eivät ole kovin merkittäviä, koska yhteyden kapasiteetti on suhteellisen pieni.

JOKA tapauksessa Estlink 1 -yhteyden tippuminen pois pelistä tarkoittaa, että Suomen ja Viron välillä on vähemmän sähkön siirtokapasiteettia käytössä.

Kapasiteetin puute eri hinta-alueiden välillä voi tietyissä olosuhteissa nostaa sähkön hintaa Suomessa. Toisaalta tilanne voi toisissa olosuhteissa myös laskea hintoja.

Hintoja nostava vaikutus vialla voisi olla silloin, jos Suomen oma sähköntuotanto olisi matalaa esimerkiksi tyynen sään vuoksi ja tuulivoiman tuotanto olisi hyvin vähäistä.

Tällöin kaikki muualta tuotava lisäsähkö olisi tervetullutta, ja esimerkiksi Estlink 1 -yhteyttä pitkin tuotava sähkö voisi laskea sähkön hintaa Suomessa.

Sen sijaan yhteyden puuttuminen voisi laskea hintoja sellaisessa tilanteessa, jossa Suomessa tuotettaisiin sähköä yli oman tarpeen esimerkiksi hyvin tuulisella säällä.

Tällöin ylimääräistä sähköä pitäisi viedä muualle. Jos siirtokapasiteettia olisi kuitenkin tavallista vähemmän käytössä, ylimääräistä sähköä jäisi enemmän kotimaan markkinoille, mikä laskisi hintoja.

Eetu Halonen/STT