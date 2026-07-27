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Ulkomaat

27.7.2026 08:17 ・ Päivitetty: 27.7.2026 08:17

Etelä-Korean ex-presidentille lisää tuomioita – Myös vuoden 2022 vaalivoitto voidaan mitätöidä

PABLO PORCIUNCULA / AFP / LEHTIKUVA
Yoon Suk-yeol G20-maiden kokouksessa Rio de Janeirossa marraskuussa 2024. Seuraavassa kuussa hän määräsi Etelä-Koreaan poikkeustilan ja yritti sulkea parlamentin.

Etelä-Koreassa jo vankilassa istuva maan entinen presidentti on saanut uuden tuomion. Yoon Suk-yeol sai 18 kuukauden ehdollisen vankeustuomion disinformaation levittämisestä vuoden 2022 vaalikampanjan aikana.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tapahtumat edelsivät epäonnistunutta yritystä julistaa maahan poikkeustila. Tuomioon liittyy kolmen vuoden koeaika.

Päätös voi johtaa siihen, että Yoonin edustama pääoppositiopuolue joutuu maksamaan vaaliviranomaisille noin 25 miljoonaa euroa.

Päätös voi johtaa myös Yoonin vuoden 2022 vaalivoiton mitätöimiseen. Tämä olisi symbolinen isku entiselle johtajalle, joka kärsii jo elinkautista vankeustuomiota kapinasta.

Yoon julisti Etelä-Koreaan poikkeustilan joulukuussa 2024 ja määräsi armeijan joukot sulkemaan parlamentin. Kansanedustajat äänestivät poikkeustilan kumoon vain kuuden tunnin kuluttua ja syrjäyttivät presidentin.

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