Etelä-Savon hyvinvointialueelle tulossa massairtisanomiset – taustalla talousarvioraami

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa on saanut kuusiviikkoiset yhteistoimintaneuvottelunsa päätökseen. Irtisanomisuhka kohdistuu 158 tehtävään tai henkilötyövuoteen laskutavasta riippuen.

Eloisa kertoo tiedotteessaan, että ensi vuoden kustannuksia on sovitettava noin 25 miljoonaa euroa pienemmiksi. Taustalla on aluehallituksen kesällä hyväksymä talousarvioraami.

Henkilöstöön kohdistuvien toimien kustannusvaikutus on noin 7 miljoonaa euroa. Suurin osa kohdistuu hoiva- ja hoitohenkilöstöön.

ELOISA kertoo aiotuista muutoksista tarkemmin tiedotustilaisuudessa ensi keskiviikkona. Esimerkiksi neuvottelukierros tilavuokrista alueen kuntien kanssa on vielä kesken.

Säästöjä haetaan tiedotteen mukaan myös muun muassa henkilöstöeduista leikkaamalla ja vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla.

Aluevaltuusto päättää neuvottelujen tuloksesta lopullisesti talousarvion yhteydessä joulukuussa.