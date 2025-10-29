Työmarkkinat
29.10.2025 07:51 ・ Päivitetty: 29.10.2025 07:51
Super: Kuntayhtymämalli ratkaisisi sote-kriisin – ”Hoitajia on turha syyllistää”
Lähi- ja perushoitajien ammattiliitto Super ehdottaa hyvinvointialueiden ongelmiin ratkaisuksi kuntayhtymämallia, jossa viisi suurta sote-aluetta toimisivat kuntayhtymäpohjalla.
Tiedotteessa painotetaan, että hyvinvointialueiden nykyinen malli on ajautunut kriisiin: palvelut etääntyvät kansalaisista, kustannukset kasvavat ja henkilöstöä joudutaan irtisanomaan.
– Kuntayhtymämalli mahdollistaisi kuntien aidon vaikutusmahdollisuuden, parantaisi demokratiaa ja turvaisi sote-alan työpaikat, Superin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo kannanotossa.
Superin kehittämisjohtaja Jussi Salo on puhunut mallin puolesta jo viisitoista vuotta.
– Kuntayhtymämallin rahoitus perustuu kuntien verorahoitukseen ja valtionosuuksiin. Kapitaatiopohjainen, riskikorjattu rahoitusmalli huomioi alueen väestön ikärakenteen ja sairastavuuden, mikä takaa oikeudenmukaisen ja ennakoitavan rahoituksen. Palvelujen järjestäminen ja integraatio tehostuvat, ja resurssit voidaan kohdentaa ennaltaehkäisevään työhön, mikä hillitsee kustannusten kasvua, Salo kommentoi.
Salon mukaan kuntayhtymämalli on perustuslain ja EU-lainsäädännön mukainen, eikä edellytä palvelujen yhtiöittämistä.
– Nyt on aika etsiä ratkaisuja sote-sektorin haasteisiin – kuntayhtymämalli tarjoaa kestävän ja demokraattisen vaihtoehdon koko maalle.
TIEDOTTEESSA pidetään kohtuuttomana, että hyvinvointialueiden talouskriisistä on syytetty julkisen sektorin palkankorotuksia.
– Palkkaohjelmasta sovittiin jo vuonna 2022, joten se olisi hyvin voitu ottaa huomioon hyvinvointialueiden rahoituksessa, mikäli näin olisi haluttu toimia. Sovitut palkankorotukset ovat välttämättömiä osaavan hoitohenkilökunnan saamiseksi sekä naisten ja miesten välisen palkkaeron pienentämiseksi. Hoitajia on korotuksista turha syyllistää, sanoo Päivi Inberg.
