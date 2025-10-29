Super: Kuntayhtymämalli ratkaisisi sote-kriisin – ”Hoitajia on turha syyllistää”

Tiedotteessa painotetaan, että hyvinvointialueiden nykyinen malli on ajautunut kriisiin: palvelut etääntyvät kansalaisista, kustannukset kasvavat ja henkilöstöä joudutaan irtisanomaan.

– Kuntayhtymämalli mahdollistaisi kuntien aidon vaikutusmahdollisuuden, parantaisi demokratiaa ja turvaisi sote-alan työpaikat, Superin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo kannanotossa.

Superin kehittämisjohtaja Jussi Salo on puhunut mallin puolesta jo viisitoista vuotta.

– Kuntayhtymämallin rahoitus perustuu kuntien verorahoitukseen ja valtionosuuksiin. Kapitaatiopohjainen, riskikorjattu rahoitusmalli huomioi alueen väestön ikärakenteen ja sairastavuuden, mikä takaa oikeudenmukaisen ja ennakoitavan rahoituksen. Palvelujen järjestäminen ja integraatio tehostuvat, ja resurssit voidaan kohdentaa ennaltaehkäisevään työhön, mikä hillitsee kustannusten kasvua, Salo kommentoi.