17.9.2025 05:12 ・ Päivitetty: 17.9.2025 05:12

Etla alentaa kuluvan vuoden kasvuennustettaan – Aki Kangasharju vaatii rohkeampaa toimintaa

iStock

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla alentaa kuluvan vuoden kasvuennustettaan 0,8 prosenttiin. Vielä keväällä Etla ennusti tämän vuoden kasvun olevan 1,2 prosenttia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ensi vuodelle ennustetaan 1,4 prosentin kasvua.

Kuluvan vuoden kasvunäkymiä on heikentänyt erityisesti kotitalouksien kulutus, joka vähenee kolmatta vuotta peräkkäin ja painuu jo vuoden 2018 tasolle.

-  Epävarmuus työpaikoista, säästötoimista ja maailman kriiseistä on saanut kotitaloudet varovaisiksi ja vähentämään kulutustaan. Ensi vuonna odotamme kuitenkin käännettä parempaan, sanoo Etlan ennustepäällikkö Päivi Puonti tiedotteessa.

ETLA ennustaa investointien lisääntyvän tänä vuonna noin 2,5 prosenttia ja ensi vuonna lähes kuusi prosenttia. Rakentamisen ennustetaan toipuvan, mutta ei yltävän edellisten vuosien huipulle.

Inflaation ennustetaan jäävän tänä vuonna lähes nollaan ja ensi vuonna hieman yli prosenttiin.

Työttömyysasteen Etla ennustaa kohoavan tänä vuonna 9,3 prosenttiin mutta ensi vuonna sen odotetaan kääntyvän laskuun.

Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju peräänkuuluttaa rohkeampaa toimintaa Suomeen.

-  Kaikkien taloutta seuraavien mielessä on varmasti käynyt jo kysymys siitä, kauanko pitää vielä odottaa kasvun käynnistymistä. Kyse on kuitenkin yhä selvemmin halusta ja kyvystä ottaa riskiä, hän sanoo.

Kangasharju ehdottaa muun muassa marginaaliveron alennuksen yhdistämistä koulutuksen avaamiseen kilpailulle.

