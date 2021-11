Etla: Tämän vuoksi investoinnit ovat lamaantuneet – ”Suomeksi sanottuna, olemme investoineet seiniin”

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla arvioi Suomen investointien viime vuosien heikkouden olevan lähes kokonaan seurausta sähköteknisen teollisuuden tuotekehityspanostusten romahtamisesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Suomeksi sanottuna, olemme investoineet seiniin, eikä teknologiaan. Ongelmallista on myös se, että koko talouden tasolla yrityssektori on näivettynyt investointien hiipuessa, tiivistää Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju tiedotteessa.

Etlan tutkimuksen mukaan koko taloudessa investointien painopiste on siirtynyt teknologiasta rakentamiseen.

Investointien alamäki alkoi finanssikriisin vuonna 2009. Siitä lähtien investoinnit suhteessa talouden kokoon ovat pienentyneet

Sähköteknisen teollisuuden tuotekehityksen vähenemisen tärkein syy on Nokian matkapuhelinten Symbian-käyttöjärjestelmän häviäminen globaalissa kilpailussa, ilmenee tuoreesta Etla-tutkimuksesta ”Kilpailu, ikääntyminen ja investointien vähäisyys” (Etla Raportti 119). Raportin ovat kirjoittaneet Kangasharjun lisäksi tutkimusjohtajat Jyrki Ali-Yrkkö, Heli Koski ja Tero Kuusi. Siinä tarkastellaan kone- ja laiteinvestointien sekä aineettomien investointien määrän vähenemiseen vaikuttaneita tekijöitä.

Uusi löydös on, että yrityssektorin investoinnit eivät ole vähentyneet suhteessa yritysten omaan arvonlisään vaan yritysten osuus koko Suomen talouden arvonlisästä on pienentynyt.

– Yritysten investoinnit eivät ole palauttaneet riittävästi yritysten tuottavuutta. Osittain kyse on uutta kehittävien tuotekehitysinvestointien vähentymisestä, osittain kilpailukyvyn puutteesta. Kun yritysten arvonlisä ei ole kasvanut riittävästi, on niiden osuus koko kansantaloudesta pienentynyt. Talouden rakenteen painopiste on siirtynyt yrityssektorilta vahvemmin julkiselle sektorille ja kotitalouksille. Se on hidastanut paitsi koko talouden tuottavuuskasvua, myös tuottavuutta ylläpitäviä investointeja, Aki Kangasharju sanoo tiedotteessa.

Investointien määrän lisääminen edellyttää tutkijoiden mukaan panostamista talouskasvun näkymiin, kuten kilpailukykyyn ja työn tarjonnan lisäämiseen. Heidän mukaansa investointien määrän lisääminen edellyttääkin panostamista työn tarjonnan lisäämiseen. Lisäksi tarvitaan työllisyysasteen merkittävää nousua ja työperäisen maahanmuuton lisäämistä.