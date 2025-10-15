Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

15.10.2025 03:44 ・ Päivitetty: 15.10.2025 04:47

Etlan ennuste: Päästöt vähenevät – silti hiilineutraaliuden tavoite karkaa kauemmaksi

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Energiahuollossa fossiilisten polttoaineiden käyttö on vähentynyt, tilalle on tullut tuuli- ja ydinvoimaa.

Suomen kasvihuonepäästöt vähenevät edelleen energiahuollon vähennysten ansiosta, arvioidaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan päästöennusteessa. Suurimmat päästölähteet ovat Etlan mukaan nyt liikenne ja maatalous.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ennuste arvioi, että Suomen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät lähivuosina keskimäärin liki neljä prosenttia vuodessa. Merkittävin osuus pudotuksesta tulee energiahuollosta, joka on voimallisesti vähentänyt fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tilalle on noussut tuuli- ja ydinvoimaa. Aiemmin energiahuolto on ollut Suomen suurin päästöjen tuottaja.

-  Energiahuollon päästöjen aleneminen jatkuu ennusteemme mukaan tulevina vuosina ja liikenteenkin päästöt laskevat päästökaupan laajenemisen myötä suuremmassa määrin viimeistään 2030-luvulla, toteaa ennusteen laatinut vanhempi tutkija Ville Kaitila Etlan tiedotteessa.

Myönteisestä kehityksestä huolimatta Suomen hiilineutraaliustavoite karkaa yhä kauemmas. Vaikka muilla sektoreilla päästöt vähenevät, maankäyttösektorin päästöt jatkavat kasvamistaan. Tähän ei näytä Kaitilan mukaan olevan tulossa muutosta lähivuosina.

MAANKÄYTTÖSEKTORIN muuttuminen hiilinielusta päästölähteeksi selittyy Etlan mukaan pitkälti hakkuiden kasvulla. Erityisesti raakapuun käyttö energiahuollossa on lisääntynyt. Toisaalta ilmaston lämpeneminen lisää itsessään maaperän päästöjä, eikä Suomi voi itse siihen vaikuttaa. Tämä tulisi Kaitilan mukaan myös huomioida päästöjen tilastoinnissa.

-  Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat kymmenessä vuodessa vähentyneet hienosti kolmanneksella. Mutta kun maankäyttösektori otetaan huomioon, kokonaispäästöt ovat päinvastoin kasvaneet ja etäännymme asetetusta hiilineutraaliustavoitteesta. Tähän kiteytyy tilanteen mahdottomuus, Kaitila lisää.

Hänen mukaansa maankäyttösektorikin olisi ehkä hyvä saada jonkinlaisen päästökaupan piiriin nielujen vahvistamiseksi.

Maankäyttösektorin hiilinielujen tulisi laskennallisesti vahvistua 3,6 miljoonaa tonnia vuodessa, jotta Suomi saavuttaisi hiilineutraaliustavoitteensa. Etla kuitenkin ennustaa, että tämän sektorin päästöt jatkavat yhä kasvuaan. Esimerkiksi kuluvan vuoden tammi-elokuussa hakkuut kasvoivat viisi prosenttia vuodentakaisesta.

Keskiviikkona julkaistu päästöennuste perustuu Etlan uusimpaan toimialojen tuotantoennusteeseen, minkä lisäksi se huomioi tuotannon päästöintensiivisyyden kehityksen sekä arviot sen tulevasta kehityksestä. Toimialakohtaisen ennusteensa Etla julkaisee 5. marraskuuta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
15.10.2025
Vasemmiston vaikea valinta: luottaako velkajarruun vai talouden taikavoimiin?
Lue lisää

Ville Skinnari

Kolumnit
15.10.2025
Ville Skinnari: EU:n velkajarru tarvitsee tuekseen myös kaasukahvan
Lue lisää

Kari Sallamaa

Kirjallisuus
15.10.2025
Arvio: Antero Holmila päivittää holokaustikeskustelun
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU