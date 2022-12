EU-huipulta julistus: ”Venäjän on maksettava Ukrainan jälleenrakentamisesta”

Borrell sanoi aikovansa keskustella asiasta kollegoidensa kanssa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin kaksipäiväisessä kokouksessa, joka alkoi torstaina Lodzissa Puolassa.

– Tulemme tutkimaan kaikkia laillisia mahdollisuuksia, joilla voimme varmistaa, että Venäjä tulee maksamaan Ukrainassa aiheuttamastaan tuhosta. Borrell sanoi.

Borrell muistutti, että EU on jäädyttänyt liki 20 miljardin euron arvosta venäläisten varoja sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa. Länsimaiden pakotteiden vuoksi taas on jäädytetty noin 300 miljardin euron arvosta Venäjän keskuspankin varoja ympäri maailmaa.

- Nämä varat on jäädytetty, mutta jäädyttämisellä ja takavarikoimisella on vahva ero, joten lakiteknisiä keinoja on tutkittava. Mutta ehdotuksemme on pöydällä: Venäjän on maksettava Ukrainan jälleenrakentamisesta.