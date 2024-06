EU hyväksyi 14. pakotepaketin Venäjää vastaan – Miapetra Kumpula-Natri kommentoi

EU-maiden ulkoministerit hyväksyivät maanantaina EU:n 14. pakotepaketin Venäjää vastaan. Demokraatti Demokraatti

Euroopan parlamentin kansainvälisen kauppavaliokunnan pakotteisiin keskittyneen Venäjä -seurantaryhmän puheenjohtajana toiminut Miapetra Kumpula-Natri (sd.) on tyytyväinen, että EU kykenee kiristämään ruuvia koskien Venäjän pääsyä sotateknologiaan, sen energiatuloihin ja ennen kaikkea rahoittamaan Ukrainaa Venäjän rahoilla.

– Pidän tärkeänä, että komissio ja jäsenmaat toimivat pakotteiden kiertämisen estämiseksi. Tiedämme hyvin, miten Venäjälle virtaa jatkuvasti sanktioituja materiaaleja jopa sotateollisuuden hyödynnettäväksi. Tilanne on ollut pitkään kestämätön, Kumpula-Natri kommentoi tiedotteessa.

Uuden pakotepaketin myötä EU muun muassa kieltää kaikki investoinnit venäläisiin LNG-hankkeisiin. Jatkossa myös venäläisen LNG:n tuonti kielletään EU-alueen terminaaleihin, jotka eivät ole kytköksissä kaasuverkkoon.

Sanktioiden piiriin tulee myös LNG:n laivasta laivaan uudelleenlastaus ja kuljetus kolmansiin maihin EU-satamissa ja niiden kautta.

– LNG on ollut pitkään yksi sanktiopolitiikan ”kuuma peruna”, jonka kieltämiseksi parlamentissa on kerätty kannatusta. On tärkeää, että LNG:n otetta on kiristetty. Valtionyhtiö Gasum tiedotti, että uusien pakotteiden ansiosta se voi nyt lopettaa venäläisen LNG:n tuonnin heinäkuun loppuun mennessä. Tämä on hieno uutinen ja osoitus siitä, että pakotepolitiikalla on vaikutuksia.