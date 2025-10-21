Palkittu politiikan aikakauslehti.
21.10.2025 13:49 ・ Päivitetty: 21.10.2025 13:49

EU hyväksyi ajokorttisäännöt – luvassa muun muassa koeaika

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

EU-parlamentti hyväksyi tiistaina unionille uudet ajokorttisäännöt, joilla pyritään parantamaan EU:n liikenneturvallisuutta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Uusien sääntöjen mukaan ajokortti on jatkossa voimassa 15 vuotta. Uusille kuljettajille tulee samalla ainakin kahden vuoden koeaika.

Digitaalinen ajokortti voi jatkossa korvata perinteisen fyysisen ajokortin. Ajokiellot ovat uusien sääntöjen myötä voimassa myös ulkomailla.

