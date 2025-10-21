Politiikka
21.10.2025 13:49 ・ Päivitetty: 21.10.2025 13:49
EU hyväksyi ajokorttisäännöt – luvassa muun muassa koeaika
EU-parlamentti hyväksyi tiistaina unionille uudet ajokorttisäännöt, joilla pyritään parantamaan EU:n liikenneturvallisuutta.
Uusien sääntöjen mukaan ajokortti on jatkossa voimassa 15 vuotta. Uusille kuljettajille tulee samalla ainakin kahden vuoden koeaika.
Digitaalinen ajokortti voi jatkossa korvata perinteisen fyysisen ajokortin. Ajokiellot ovat uusien sääntöjen myötä voimassa myös ulkomailla.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.