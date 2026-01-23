EU ja Intia pääsemässä isoon kauppasopimukseen – Kahden miljardin ihmisen markkina-alue

STT:n tietojen mukaan EU:n ja Intian odotetaan saavan pian päätökseen jättimäiset ja pitkään kestäneet kauppaneuvottelut. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen matkustavat ensi viikolla Delhiin, jossa järjestetään Intian ja EU:n välinen huippukokous.

Neuvottelujen päättämisestä on mahdollisesti määrä kertoa ensi viikolla. Sen jälkeen prosessi jatkuu sopimuksen maaliin viemiseksi, sillä sopimuksen on saatava hyväksyntä EU:n eri instituutioilta.

Jos sopimus saadaan maaliin, se luo noin kahden miljardin ihmisen markkina-alueen. Intia on matkalla tällä hetkellä maailman kolmanneksi suurimmaksi taloudeksi.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan eurooppalaisten yritysten kannalta näkyvin vaikutus olisi tullien aleneminen suurelta määrältä tuotteita, mukaan lukien Suomelle tärkeän korkean teknologian.

Intian markkinat ovat olleet tähän asti hyvin vahvasti tullein suojattuja, minkä vuoksi neuvottelut ovat olleet pitkät ja vaikeat. Ne alkoivat jo vuonna 2007. Neuvottelut laitettiin myös yhdeksän vuoden tauolle, ja ne käynnistyivät uudelleen vuonna 2022.

EU:SSA on arvioitu, että sopimuksen allekirjoittamiseen on nyt strateginen hetki, sillä Intian suhteet Yhdysvaltoihin ovat viime kuukausina heikentyneet muun muassa Yhdysvaltojen maalle lyömien 50 prosentin tullien vuoksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tullipoukkoilu onkin osaltaan vauhdittanut nyt sopimuksen syntyä. Myös EU haluaa vähentää riippuvuuksiaan Yhdysvalloista luomalla kauppasuhteita muualla maailmassa.

Neuvotteluiden vauhdittamiseksi myös Intialle tärkeät maataloustuotteet on rajattu nyt neuvotteluiden ulkopuolelle.

Lisäksi EU:n ja Intian odotetaan ensi viikolla vievän maaliin unionin ja Intian välisen turvallisuus- ja puolustuskumppanuuden. Siinä lisättäisiin Intian ja EU:n yhteistyötä muun muassa kyberturvallisuuden ja terrorismin torjunnan osalta.

TURVALLISUUSSOPIMUKSEN kannalta on kiinnostavaa, että Intian ja EU:n näkemykset esimerkiksi Venäjästä eroavat toisistaan. Intia on jatkanut yhteistyötä Venäjän kanssa sen Ukrainassa käymästä hyökkäyssodasta huolimatta ja ostanut maalta muun muassa öljyä.

EU-lähteen mukaan on yleisesti tiedossa, että EU ja Intia eivät jaa kaikkia samoja näkemyksiä Venäjän ja Ukrainan osalta, mikä juontuu historiallisista ja maantieteellisistä syistä. Virkamiehen mukaan sopimusta pidetään kuitenkin yhtenä keinona tuoda osapuolia lähemmäksi toisiaan ja lisätä ymmärrystä.

Lisäksi Intia nähdään tärkeänä kumppanina EU:lle yhä monimutkaisemmassa maailmassa.

Teksti: STT/Sanna Raita-aho