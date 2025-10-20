Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

20.10.2025 14:11 ・ Päivitetty: 20.10.2025 14:11

EU ja talebanit keskustelevat Afganistan-palautuksista

IStock

EU myöntää olleensa alustavasti yhteydessä Afganistanin Taleban-hallintoon, jotta maahan voitaisiin palauttaa sellaisia turvapaikanhakijoita, joiden hakemus on täällä hylätty.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Unionin edustajan Markus Lammertin mukaan Euroopan komissio pyrkii parhaillaan edistämään jäsenmaiden yhteistyötä asiassa. Taleban-liikkeen valtaannousun jälkeen 2021 EU-maat, Suomi mukaanlukien, keskeyttivät kielteisen päätöksen saaneiden hakijoiden palautukset alueelle.

Yhteensä 20 EU:n jäsenmaata on nyt lähettänyt Belgian aloitteesta unionille kirjeen, jossa sitä vaaditaan ryhtymään toimiin sekä vapaaehtoisten että pakotettujen palauttamisten mahdollistamiseksi.

-  Emme voi palauttaa Afganistanin kansalaisia edes sen jälkeen kun he ovat saaneet tuomion rikoksesta. Tämä syö yleistä luottamusta turvapaikkajärjestelmään ja vaikuttaa yhteiseen turvallisuuteemme. Euroopan on nyt aika toimia yhdessä, vaati Belgian maahanmuutosta vastaava ministeri Anneleen Van Bossuyt.

Afganistaniin tehdyt pakkopalautukset ovat saaneet kritiikkiä YK:lta ja ihmisoikeusjärjestöiltä, sillä maan ihmisoikeustilanne on yönsynkkä. Taleban on jatkanut naisten ja vähemmistöjen sortoa maassa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Janne Riiheläinen

Kolumnit
17.10.2025
Janne Riiheläinen: EU:n demokratiat voi kukistaa ihan demokraattisin keinoin
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
17.10.2025
Arvio: Tällainen oli Lappiin lähetetty suomalaissotilaiden iskujoukko, joka torjui neuvostopartisaanien raakoja hyökkäyksiä
Lue lisää

Rolf Bamberg

Kirjallisuus
20.10.2025
Kirjavisa: Peppimäistä anarkiaa Suomesta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU