Ulkomaat
20.10.2025 14:11 ・ Päivitetty: 20.10.2025 14:11
EU ja talebanit keskustelevat Afganistan-palautuksista
EU myöntää olleensa alustavasti yhteydessä Afganistanin Taleban-hallintoon, jotta maahan voitaisiin palauttaa sellaisia turvapaikanhakijoita, joiden hakemus on täällä hylätty.
Unionin edustajan Markus Lammertin mukaan Euroopan komissio pyrkii parhaillaan edistämään jäsenmaiden yhteistyötä asiassa. Taleban-liikkeen valtaannousun jälkeen 2021 EU-maat, Suomi mukaanlukien, keskeyttivät kielteisen päätöksen saaneiden hakijoiden palautukset alueelle.
Yhteensä 20 EU:n jäsenmaata on nyt lähettänyt Belgian aloitteesta unionille kirjeen, jossa sitä vaaditaan ryhtymään toimiin sekä vapaaehtoisten että pakotettujen palauttamisten mahdollistamiseksi.
- Emme voi palauttaa Afganistanin kansalaisia edes sen jälkeen kun he ovat saaneet tuomion rikoksesta. Tämä syö yleistä luottamusta turvapaikkajärjestelmään ja vaikuttaa yhteiseen turvallisuuteemme. Euroopan on nyt aika toimia yhdessä, vaati Belgian maahanmuutosta vastaava ministeri Anneleen Van Bossuyt.
Afganistaniin tehdyt pakkopalautukset ovat saaneet kritiikkiä YK:lta ja ihmisoikeusjärjestöiltä, sillä maan ihmisoikeustilanne on yönsynkkä. Taleban on jatkanut naisten ja vähemmistöjen sortoa maassa.
