EU ja Yhdysvallat: 15 prosentin tullimaksu tulee koskemaan myös autoja, lääkkeitä ja puolijohteita

Euroopan Unioni ja Yhdysvallat ovat julkaisseet yhteisen julkilausuman tulevista tulleista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sen mukaan 15 prosentin tullimaksu tulee koskemaan myös EU:sta Yhdysvaltoihin vietäviä autoja, lääkkeitä ja puolijohteita.

Samansuuruinen tulli on tulossa myös viineille.

EU ja Yhdysvallat sopivat heinäkuussa, että 15 prosentin tulli tulee koskemaan useimpia EU:sta Yhdysvaltoihin vietäviä tuotteita.

Nyt sovittu julkilausuma tarkensi asiaa, mutta yksityiskohtia on kuitenkin edelleen auki.

AUTOJEN osalta tullimaksu on laskemassa, sillä se on nyt 27,5 prosenttia. Uuden maksun on kuitenkin kerrottu tulevan voimaan vasta sen jälkeen, kun EU on laskenut omia Yhdysvalloista tuotavia tuotteita koskevia tullimaksujaan.

Alkoholijuomien pitämistä tullimaksujen ulkopuolella toivoivat erityisesti EU:n viinintuottajamaat, kuten Ranska ja Italia. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu.

EU:n kauppakomissaari Maros Sefcovic totesi, että neuvotteluja asiasta jatketaan edelleen.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi, ettei tulleja koskeva prosessi pääty vielä tähän.

- Me jatkamme yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa sopiaksemme tullien alentamisesta, löytääksemme uusia alueita yhteistyölle ja luodaksemme mahdollisuuksia talouskasvulle.