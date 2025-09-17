Palkittu politiikan aikakauslehti.
17.9.2025 11:51 ・ Päivitetty: 17.9.2025 11:51

EU-komissio: Assosiaatiosopimus Israelin kanssa osittain jäihin

LEHTIKUVA / AFP / AHMAD GHARABLI

EU-komissio esittää, että EU jäädyttää osittain sen ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

EU haluaa jäädyttää sopimuksen kaupankäyntiä koskevat osiot, jotka antavat Israelille etuja ja tullivapauksia EU:ssa käytävään kauppaan.

Lisäksi EU haluaa asettaa sanktioita muun muassa israelilaisministereille ja väkivaltaisille siirtokuntalaisille. Jälkimmäisillä tarkoitetaan siirtokuntalaisia, jotka käyttävät Israelin siirtokunnissa väkivaltaa palestiinalaisia kohtaan.

Syynä tähän ovat paitsi Israelin ihmisoikeusrikkomukset Gazassa myös kansainvälisen oikeuden vastaisten siirtokuntien laajentaminen Länsirannalla.

Esityksien on saatava vielä hyväksyntä EU-jäsenmailta, mistä voi tulla vaikeaa, sillä EU:n jäsenmaissa on yhä monia Israelin tukijoita.

