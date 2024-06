EU-komissio epäilee Microsoftia hallitsevan markkina-aseman väärinkäyttämisestä – tutkinnan taustalla Slackin kantelu

EU-komissio epäilee, että ohjelmistojätti Microsoft on väärinkäyttänyt hallitsevaa markkina-asemaansa kytkemällä videokokousohjelma Teamsin muihin yritysohjelmistoihinsa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Komissio katsoo, että Microsoftilla on maailmanlaajuinen hallitseva asema yritysohjelmistoissa, joihin se on vuodesta 2019 yhdistänyt Teamsin. Epäily on, että yhtiö on rajoittanut muiden viestintä- ja kokousohjelmien mahdollisuuksia kilpailla käyttäjien suosiosta.

Komission tutkinnan taustalla on Slackin kantelu vuodelta 2020. Slackin markkinaosuus oli tuolloin laskenut ja myöhemmin se päätyi Salesforcen ostamaksi.

Microsoft on ennalta yrittänyt vastata komission epäilyihin irrottamalla Teamsin Office 365- ja Microsoft 365- ohjelmistopaketeista ensin Euroopassa ja myöhemmin myös muualla maailmassa. Komission mukaan tehdyt muutokset eivät kuitenkaan ole riittäviä.

Microsoftin johtaja Brad Smith vakuutti kommentissaan komission toimiin, että Microsoft on valmis lisätoimiin välttääkseen maksamasta sakkoja. EU:n kilpailusääntöjen rikkomisesta voidaan määrätä yhtiöille sakot jotka vastaavat 10 prosenttia niiden liikevaihdossa, mutta käytännössä näin korkeita sakkoja harvoin määrätään.

Komissio on viime aikoina puuttunut Microsoftin toimintaan muutenkin. Se tutkii yhtiön yhteistyötä tekoäly-yhtiö OpenAI:n kanssa ja selvittää, onko kyseessä piilotettu yritysfuusio.

Maanantaina komissio puuttui toisen teknologiajätin eli Applen toimintaan koska epäilee sen rajoittaneen kilpailua sovelluskauppa App Storessa.