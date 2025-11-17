Talous
EU-komissio: Euroalueen talouskasvu hidastuu aavistuksen ensi vuonna
EU-komissio arvioi euroalueen talouskasvun hidastuvan ensi vuonna 1,2 prosenttiin tämänvuotisesta 1,3 prosentista. Vuonna 2027 komissio ennustaa euroalueen talouden kasvavan 1,4 prosenttia.
Koko EU:n talouskasvuksi komissio arvioi tänä ja ensi vuonna 1,4 prosenttia. Vuonna 2027 koko EU:n talouskasvun ennustetaan kiihtyvän 1,5 prosenttiin.
Euroalueen inflaatioksi komissio arvioi tänä vuonna 2,1 prosenttia. Inflaation arvioidaan liikkuvan kahden prosentin tietämissä myös lähivuosina.
