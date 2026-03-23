Talous

23.3.2026 16:03 ・ Päivitetty: 23.3.2026 16:03

EU-komissio: Mercosur-sopimus väliaikaisesti voimaan toukokuun alussa

OSCAR DEL POZO / AFP / LEHTIKUVA
Madridissa viljelijät protestoivat Mercosur-kauppasopimusta vastaan 11. helmikuuta. Traktoriin kiinnitetyn julisteen pilapiirroksessa Ursula von der Leyen toimii jalkapallo-ottelun erotuomarina amerikkalaisten ja eurooppalaisten viljelijöiden välillä.

EU:n ja neljän Etelä-Amerikan maan välinen Mercosur-vapaakauppasopimus astuu väliaikaisesti voimaan toukokuun alussa, kertoo EU-komissio. Sen mukaan sopimus astuu voimaan, vaikka sen laillisuus on edelleen EU-tuomioistuimen arvioitavana.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Paraguay ratifioi sopimuksen viime viikolla. Muut eteläamerikkalaiset sopimusmaat Argentiina, Brasilia ja Uruguay olivat jo ratifioineet sopimuksen sitä ennen.

EU-parlamentti lähetti sopimuksen tammikuussa EU-tuomioistuimen käsittelyyn. Parlamentti haluaa tuomioistuimelta lausunnon, jossa arvioidaan sopimuksen yhteensopivuutta EU:n perussopimusten kanssa.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti jo helmikuussa, että EU alkaa väliaikaisesti soveltaa Mercosur-sopimusta parlamentin ratkaisusta huolimatta.

Asian käsittely EU-tuomioistuimessa voi kestää jopa muutamia vuosia.

