Talous
17.11.2025 13:05 ・ Päivitetty: 17.11.2025 13:05
EU-komissio: Suomen talouskasvu kiihtyy ensi vuonna
EU-komissio arvioi Suomen talouskasvun kiihtyvän ensi vuonna 0,9 prosenttiin tämänvuotisesta 0,1 prosentista. Vuonna 2027 Suomen talouskasvun ennustetaan kiihtyvän edelleen 1,2 prosenttiin.
Euroalueen talouskasvun komissio ennustaa hidastuvan ensi vuonna 1,2 prosenttiin tämänvuotisesta 1,3 prosentista. Vuonna 2027 komissio ennustaa euroalueen talouden kasvavan 1,4 prosenttia.
Koko EU:n talouskasvuksi komissio arvioi tänä ja ensi vuonna 1,4 prosenttia. Vuonna 2027 koko EU:n talouskasvun ennustetaan kiihtyvän 1,5 prosenttiin.
EU-komission mukaan maailmantilanne jatkuu haastavana, mutta työmarkkinoiden sopeutumiskyvyn, ostovoiman paranemisen ja suotuisien rahoitusolojen ennustetaan tukevan maltillista talouskasvua.
EUROALUEEN inflaatioksi komissio arvioi tänä vuonna 2,1 prosenttia. Inflaation arvioidaan liikkuvan kahden prosentin – eli Euroopan keskuspankin asettaman tavoitteen – tietämissä myös lähivuosina.
Suomessa inflaation ennustetaan olevan tänä vuonna 1,9 prosenttia, ja sen odotetaan hidastuvan ensi vuonna 1,6 prosenttiin. Vuonna 2027 komissio ennustaa inflaation kiihtyvän Suomessa 2,0 prosenttiin.
EU:n työttömyysasteen odotetaan pysyttelevän ensi vuonna tämänvuotisella tasollaan 5,9 prosentissa ja laskevan 5,8 prosenttiin vuonna 2027.
Suomessa työttömyysasteen odotetaan kasvavan tänä vuonna 9,5 prosenttiin ja laskevan siitä ensi vuonna 9,3 prosenttiin. Vuonna 2027 Suomen työttömyysasteen ennustetaan laskevan edelleen 9,0 prosenttiin.
SUOMEN julkisen talouden alijäämäksi komissio ennustaa tänä vuonna 4,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vuonna 2026 alijäämän odotetaan laskevan 4,0 prosenttiin ja vuonna 2027 edelleen 3,9 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.
Suomen julkisen talouden velkasuhde jatkaa komission mukaan tänä vuonna kasvuaan 88,1 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Ensi vuonna velkasuhde jatkaa komission mukaan kasvuaan 90,9 prosenttiin ja siitä edelleen 92,3 prosenttiin vuonna 2027.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.