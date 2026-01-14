Talous
14.1.2026 07:30 ・ Päivitetty: 14.1.2026 07:30
EU-komissiolle kantelu alkoholilain valmistustaparajoitteesta
Etujärjestö Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto on tehnyt Suomen alkoholilainsäädännön valmistustaparajoitteesta kantelun EU-komissiolle.
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden mukaan valmistustaparajoite on vailla kansanterveydellisiä perusteita ja kilpailuoikeudellisesti kestämätön.
Suomalaisessa vähittäiskaupassa myytävien 5,5-8 prosentin vahvuisten alkoholijuomien on nykylainsäädännön mukaan oltava valmistettu käymisteitse. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa 8-prosenttista ulkomaista viiniä voidaan myydä ruokakaupassa, mutta miedompaa 6-prosenttista lonkeroa voidaan myydä vain Alkossa.
