4.3.2026 15:39 ・ Päivitetty: 4.3.2026 15:39
EU-komissiolta kohuttu esitys – EK varauksellinen
EU-komissio esittää eurooppalaisten ja vähähiilisten tuotteiden suosimista julkisissa hankinnoissa eurooppalaisen teollisuuden aseman vahvistamiseksi kiristyvän globaalin kilpailun keskellä.
Komission esityksen mukaan julkisilla varoilla hankittavien tuotteiden täytyy täyttää tietty eurooppalaisuusaste ja/tai niiden on oltava vähähiilisiä. Samankaltaiset säännöt koskisivat myös julkista tukea haluavia yrityksiä.
Esitys koskisi tiettyjen strategisten toimialojen, kuten autoteollisuuden, vihreän teknologian sekä teräs-, alumiini- ja sementtiteollisuuden, tuotteita.
Komission vauraus- ja teollisuusstrategiasta vastaava varapuheenjohtaja Stephane Sejourne esitteli komission niin sanotun teollisuuden vauhdittamissäädöksen keskiviikkona Brysselissä.
Julkisia hankintoja koskevien ehdotusten ohella vauhdittamissäädös sisältää muun muassa esityksen investointien nopeuttamiseksi aiempaa ripeämpien ja yksinkertaisempien lupamenettelyjen avulla.
SEJOURNE sanoi tiedotustilaisuudessaan, että EU-komissio haluaa kasvattaa teollisuuden osuuden unionin bruttokansantuotteesta 20 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Vuonna 2024 teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta oli hieman yli 14 prosenttia.
Komissiossa uskotaan vauhdittamissäädöksen luovan EU:hun kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja. Esimerkiksi akkuteollisuuteen olisi komission mukaan syntymässä yli 80 000 työpaikkaa ja aurinkoenergian saralle lähes 60 000 työpaikkaa.
Samaan aikaan energiaintensiivisten teollisuudenalojen hiilidioksidipäästöt supistuisivat tuntuvasti.
EU-komission esityksen toteutuminen edellyttää jäsenmaiden ja EU-parlamentin hyväksyntää.
SUOMESSA Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on suhtautunut varauksellisesti komission hankkeeseen.
EK:n mielestä komissio on oikealla asialla, kun se hakee keinoja eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi, mutta paikallisen tuotannon suosiminen julkisissa hankinnoissa ei kuitenkaan ole sen mukaan paras keino päämäärän saavuttamiseksi.
EK:n mielestä paljon suuremmat hyödyt saataisiin EU-maiden keskinäistä kauppaa haittaavien sisämarkkinaesteiden purkamisella.
EK:n mukaan julkiset hankinnat vastaavat 15:tä prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta, joten niiden taloudellinen merkitys on suuri.
Julkisia hankintoja koskevissa eurooppalaisuusvaatimuksissa on EK:n mukaan vaarana, että ne vääristävät kilpailua ja heikentävät markkinoiden toimivuutta. Etujärjestö varoittaa myös byrokratian lisääntymisen vaarasta samaan aikaan kun unionin pitäisi nimenomaan karsia sitä.
- Erityisesti prosentuaalisten eurooppalaisuusosuuksien laskenta ja valvonta voi johtaa yrityksiä ja hankintaviranomaisia kuormittaviin raportointivelvoitteisiin, EK:n Brysselin-toimiston päällikkö Ilari Kallio sanoo tiedotteessa.
