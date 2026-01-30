EU lisää vallankumouskaartin terroristijärjestöjen listalle – Iran tuomitsee

EU-maiden ulkoministerit päättivät torstaina kokouksessaan lisätä Iranin vallankumouskaartin EU:n terroristijärjestöjen listalle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Syynä on kaartin osallistuminen Iranin kansalaisprotestien väkivaltaiseen tukahduttamiseen.

EU:n ulkosuhteiden korkea edustaja Kaja Kallas totesi, että ”jos käyttäytyy kuin terroristi, kohdellaan kuin terroristia”. Hän viittasi Iranin mielenosoitusten uhrimääriin ja siihen, että maan hallinnon toimet ovat hyvin vakavia.

- Siksi haluamme lähettää selkeän viestin: jos alistatte kansalaisianne, sillä on hintansa, Kallas sanoi.

”Ei sanoja”

Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoi torstaina Suomen tukevan järjestön lisäämistä EU:n terroristijärjestöjen luetteloon.

- Viime viikkojen tapahtumille Iranissa ei ole sanoja. Iranilaiset ansaitsevat vapaan tulevaisuuden, joka on vapaa kaikenlaisesta alistamisesta. Pahinta on se, että maan viranomaiset ovat osallistuneet tuhansien, jopa kymmenientuhansien ihmisten surmaamiseen, hän sanoi kokoukseen saapuessaan.

KAARTIN listaaminen terroristijärjestöksi merkitsee muun muassa järjestön varojen jäädyttämistä sekä matkustuskieltoa sen jäsenille. Muun muassa Yhdysvallat on aiemmin luokitellut järjestön terroristijärjestöksi.

Lisäksi maat päättivät lisätä pakotteita 15:lle Iranin hallintoon kuuluvalle henkilölle vakavista ihmisoikeusrikkomuksista.

Iran tuomitsee EU:n päätöksen, kertoo uutistoimisto AFP. Ulkoministeri Abbas Araghchi kutsuu sitä merkittäväksi strategiseksi virheeksi. Hänen mukaansa Eurooppa lietsoo täysimittaisen sodan puhkeamista alueella. Iranin asevoimat puolestaan sanoo, että EU:n päätös on epälooginen, vastuuton ja ilkeäminen.

Aiemmin arvioitiin, että päätöstä listauksesta ei saataisi tehtyä vielä tässä kokouksessa. Asialle kuitenkin aukesi tilaisuus, kun sitä aiemmin vastustaneet isot jäsenmaat Ranska ja Espanja muuttivat kantaansa.

Aiemmin osa jäsenmaista epäröi päätöksen tekemistä, koska ne pelkäsivät sen kärjistävän tilannetta Iranin kanssa entisestään ja myös maan mahdollisia kostotoimia esimerkiksi panttivankidiplomatian muodossa. Viimeaikaiset uutiskuvat ja tiedot Teheranista ylittivät kuitenkin monen jäsenmaan sietokynnyksen.

- Tällaiset rikokset eivät voi jäädä rankaisematta, sanoi Ranskan ulkoministeri Jean-Noel Barrot vaatien samalla Irania vapauttamaan poliittiset vangit, päättämään teloitukset ja avaamaan pääsyn internetiin.

Kallakselta kysyttiin, miten EU aikoo vastata jäsenmaiden huoliin siitä, että niiden suurlähetystöjen toiminta maassa voi vaikeutua päätöksen vuoksi.

- Nämä riskit on otettu huomioon — arviomme mukaan diplomaattiset kanavat pysyvät avoinna myös vallankumouskaartin listaamisen jälkeen, Kallas sanoi.

IRANIN vallankumouskaarti on maan hallintoa tukeva sotilasjoukko. Se operoi myös Iranin ulkopuolella ja on ensisijaisesti uskollinen maan ylimmälle johtajalle ajatollah Ali Khameneille. Kaarti on osallistunut Iranin viimeaikaisten protestien väkivaltaiseen tukahduttamiseen.

Sitä on syytetty myös aseiden toimittamisesta Venäjälle ja ballististen ohjusten laukaisemisesta Israelia kohti.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Iranin hallintoa vastustavissa mielenosoituksissa on vahvistetusti surmattu lähes 6 000 ihmistä. Järjestöt sanovat tutkivansa vielä tietoja tuhansien muiden ihmisten kuolemista.