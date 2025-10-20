EU-maat sopuun: Venäjän kaasuhanat väännetään kiinni vuoden 2027 loppuun mennessä

EU:n jäsenmaat antoivat maanantaina Luxemburgissa tukensa Venäjän kaasutoimituksien lopettamiselle vuoden 2027 loppuun mennessä. Ehdotus koskee niin putkikaasua kuin nesteytettyä maakaasua. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäläiskaasun täydellisen tuontikiellon on määrä astua voimaan tammikuusta 2028 lähtien, jolloin myös pitkiä sopimuksia Venäjän kanssa tehneiden maiden on suljettava hanat.

- Olemme hyväksyneet ainutlaatuisen lainsäädäntöehdotuksen, joka todella lopettaa putkikaasun ja nesteytetyn maakaasun tuonnin pysyvästi Venäjältä EU:n alueelle. Katkaisemme kauppayhteyden lopullisesti epäluotettavaan kaasuntoimittajaan. Vahvistamme näin eurooppalaista energiaturvallisuutta ja omavaraisuutta pysyvästi, sanoi Suomea kokouksessa edustanut ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.)

Ennen Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainaan 34 prosenttia Suomen kokonaisenergiankulutuksesta koostui venäläisestä energiasta. Suomi on sen jälkeen täysin irrottautunut venäläisestä energiasta.

Esitys sai maanantaina EU:n energiaministereiden kokouksessa kaikkien muiden paitsi kahden jäsenmaan tuen. Aiemmin venäläisenergiasta riippuvaiset Unkari ja Slovakia ovat suhtautuneet kieltoon nihkeästi.

SEURAAVAKSI neuvoston puheenjohtajamaa Tanska alkaa neuvotella Euroopan parlamentin kanssa lopullisen asetustekstin hyväksymiseksi.

EU-parlamentti on halunnut asiassa vielä tätäkin tiukempaa aikataulua. Parlamentti esittää komission esitykseen nähden Venäjän kaasuntuonnin täyskiellon aikaistamista vuodella eli vuoden 2026 loppuun mennessä.

Parlamentissa asian pääneuvottelijana on toiminut vihreiden suomalaismeppi Ville Niinistö. Hän sanoi viime viikolla toivovansa asiassa Suomen hallituksen tukea.

- Venäjä on osoittanut olevansa täysin epäluotettava kauppakumppani, joka käyttää strategisia resurssejaan johdonmukaisesti geopoliittisen valtapolitiikan välineinä Euroopan demokratiaa ja maidemme riippumattomuutta vastaan. EU:lla on nyt oltava selkärankaa osoittaa, että emme enää ikinä palaa fossiilipolttoaineiden tuontiin Venäjältä, Niinistö sanoi tiedotteessa.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 16.21. Lisäksi korjattu tieto, että tänään olisivat olleet koossa sekä energia- että liikenneministerit. Koossa ovat olleet energiaministerit.