EU-maiden johtajat: Antakaa Ukrainan valita itse tiensä

Euroopan unionin johtajat korostavat, että Ukrainalla on oikeus valita oma kohtalonsa. Eurooppalaiset johtajat julkaisivat yhteisen lausunnon vain päiviä ennen kuin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin on määrä tavata Alaskassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Euroopan johtajat ovat viime päivinä aktiivisesti esittäneet kantaansa siitä, että Ukrainan tulisi olla mukana Putinin ja Trumpin neuvotteluissa perjantaina. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin osallistuminen tapaamiseen on vielä epävarmaa.

EU:n johtajat sanovat kuitenkin suhtautuvansa myönteisesti Trumpin pyrkimyksiin lopettaa Venäjän hyökkäyssota.

- Vakautta ja turvallisuutta tuovan oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan on kunnioitettava kansainvälistä oikeutta, mukaan lukien itsenäisyyden, suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden periaatteita, eikä kansainvälisiä rajoja saa muuttaa väkivalloin, lausunnossa todetaan.

Eurooppalaisten johtajien on määrä tavata Zelenskyin kanssa keskiviikkona.

TRUMP sanoi maanantaina odottavansa rakentavaa keskustelua Putinin kanssa tulevissa neuvotteluissa.

- Aion puhua Vladimir Putinille ja sanoa hänelle: ”Teidän on lopetettava tämä sota”, Trump sanoi Valkoisen talon lehdistötilaisuudessa.

Samalla Trump sanoi olevansa tyytymätön Zelenskyiin siitä, että tämä on vastustanut voimakkaasti alueluovutuksia Venäjälle.

- Minua hieman häiritsi se, että hän sanoi, että hänen täytyy saada perustuslaillinen hyväksyntä. Tarkoitan, että hänellä on hyväksyntä osallistua sotaan ja kaikkien tappamiseen, mutta hän tarvitsee hyväksynnän alueluovutuksiin? Sillä alueluovutuksia on tulossa, Trump sanoi.

Zelenskyi sanoi lauantaina sosiaalisessa mediassa, että Ukraina ei voi rikkoa perustuslakiaan alueellisissa kysymyksissä. Hän lisäsi, että ukrainalaiset eivät aio lahjoittaa alueitaan miehittäjille.

