9.1.2026 11:28 ・ Päivitetty: 9.1.2026 12:51
EU-mailta siunaus Etelä-Amerikan vapaakauppasopimukselle – EK: ”Iso strateginen voitto”
EU-maat hyväksyvät EU:n ja Etelä-Amerikan Mercosur-maiden välisen vapaakauppasopimuksen, kertovat uutistoimistot AFP ja Ritzau diplomaattilähteiden perusteella. Uutistoimistojen mukaan jäsenmaiden enemmistö on asettunut sopimuksen tueksi.
Kirjallinen menettely sopimuksen viralliseksi hyväksymiseksi saataneen päätökseen perjantaina illalla, kirjoitti uutistoimisto TT.
Sopimus synnyttää maailman suurimman vapaakauppa-alueen. Mercosur-maihin kuuluvat Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay.
EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin on määrä matkustaa maanantaina Paraguayhin allekirjoittamaan sopimus. Lopullinen siunaus sopimukselle annetaan, kun EU-parlamentissa äänestetään siitä tammi-helmikuun vaihteessa. Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan tämän vuoden loppupuolella.
SUOMI kannatti sopimuksen hyväksymistä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK iloitsi sovun syntymisestä, koska se avaa eurooppalaisille yrityksille tien aiemmin suojatuille markkinoille ja poistaa tullit 90-prosenttisesti. Siirtymäaika on pitkä, ja tullit poistuvat asteittain 15 vuoden kuluessa.
- Geotalouden epävarmuuksien ja kauppasotien keskellä Mercosur-kumppanuus on Euroopalle myös iso strateginen voitto, kiitteli EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies tiedotteessa.
EK:ssa uskotaan, että Suomen vienti Latinalaisen Amerikan maihin voi kasvaa tuntuvasti. Tällä hetkellä maiden osuus Suomen viennistä on alle kaksi prosenttia. EU-komissio on arvioinut, että unionin vienti alueelle voi kasvaa 39 prosenttia vuoteen 2040 mennessä.
EK:n mukaan ulkomaista kilpailua ovat Mercosur-maissa vaikeuttaneet sekä korkeat tullit että monimutkaiset tullausmenettelyt, tekniset määräykset ja sertifiointivaatimukset.
RANSKAN presidentti Emmanuel Macron sanoi torstaina, että Ranska äänestää Mercosur-sopimuksen hyväksymistä vastaan. Ranskaa on hiertänyt huoli sen maataloustuottajien kilpailukyvystä. Samoja epäilyjä on ollut myös Irlannilla.
Ranskan ja Irlannin ohella Puola ja Unkari äänestivät Mercosur-vapaakauppasopimuksen hyväksymistä vastaan, kertoo uutistoimisto AFP.
Vastustajien määrä ei kuitenkaan riittänyt estämään sopimuksen hyväksymistä sen jälkeen kun sopimusta aiemmin vastustanut Italia oli kääntynyt sen kannalle.
Juttu päivitetty klo 14.51: lisätty tiedot vastaan äänestäneistä maista.
