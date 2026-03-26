EU-parlamentti äänesti kauppasopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa – ehtoja tullietuuksien hyväksymiselle asetettiin

EU-parlamentti asetti torstaina ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Parlamentti äänesti torstaina kauppasopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa täysistunnossaan Brysselissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Äänestyksen kohteena olleet lakiesitykset poistaisivat tullit useimmilta Yhdysvalloista tuoduilta teollisuustuotteilta ja takaisivat Yhdysvalloista tuotaville maa- ja kalataloustuotteille paremman pääsyn EU-markkinoille viime vuoden heinäkuussa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Parlamentin mukaan tullietuudet voitaisiin keskeyttää, jos Yhdysvallat ottaa käyttöön uusia tulleja tai tariffeja, jotka ylittävät sovitun 15 prosentin enimmäismäärän. Lisäksi sopimus tulisi voimaan vain, jos Yhdysvallat noudattaa teräs- ja alumiinituotteisiin liittyviä sitoumuksiaan.

Tullivapaus raukeaisi maaliskuun lopussa 2028, ellei sitä uusittaisi erikseen.

Parlamentin mukaan EU-komission tulisi myös tarkkailla lakien vaikutuksia. Se voisi myös keskeyttää etuudet, jos tuonti Yhdysvalloista olisi niin suurta, että siitä aiheutuisi merkittävää haittaa EU:n teollisuudelle.

EU:N kauppakomissaari Maros Sefcovic piti parlamentin äänestystulosta torstaina merkittävänä askeleena. Yhdysvaltain EU-suurlähettiläs Andrew Puzder puolestaan sanoi, että EU ja Yhdysvallat ovat nyt hyvin lähellä merkittävän virstanpylvään saavuttamista unionin ja Yhdysvaltain välisissä kauppasuhteissa.

Yhdysvallat on EU:n suurin kauppakumppani. Unioni on viime aikoina solminut aktiivisesti vapaakauppasopimuksia Etelä-Amerikan maiden, Intian ja Australian kanssa samaan aikaan kun Yhdysvallat on korottanut tuontitullejaan.

Kauppasopimus etenee seuraavaksi parlamentin ja EU:n jäsenmaiden neuvoston välisiin neuvotteluihin.

- Tämä äänestys antaa meille vahvan mandaatin neuvotteluihin neuvoston kanssa. Parlamentti kannattaa sopimusta vain, jos se sisältää vahvat ja selkeät suojalausekkeet. Sopimus voi astua voimaan vain silloin, kun Yhdysvallat on täysin täyttänyt sitoumuksensa, asian esittelijä, saksalainen europarlamentaarikko Bernd Lange sanoi tiedotteessa.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 16.49.