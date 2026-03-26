Kisa SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajuudesta kiristyy – mukaan uusi nimi Pirkkalasta

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajakisa kiristyy, kun kilpaan lähtee jo kolmas ehdokas, pirkkalalainen Taru Tolvanen. Aiemmin mukaan ovat ilmoittautuneet puoluevaltuuston nykyinen puheenjohtaja Piia Elo ja Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Pirkkalassa kunnanvaltuuston puheenjohtajana toimiva Tolvanen, 43, vaikuttaa myös Pirkanmaan aluehallituksessa ja SDP:n puoluehallituksessa. Kuntavaaleissa hän oli SDP:n pormestariehdokas. Tolvanen työskentelee Keskolla pääkirjanpidon yksikössä tiiminvetäjänä. SDP:n toimintaan hän lähti vuonna 2004.

– Juuri sanoin piirikokouksessa, että olen ollut nyt suuremman osan elämästäni demari kuin en, hän nauraa.

Tolvanen kertoo Demokraatille, että juuri pitkä ja vahva järjestötausta sai hänet pyrkimään puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Hän kokee, että hänellä on annettavaa tehtävässä.

– Olen alusta alkaen ollut ja edelleen olen se, joka on aina mukana nostamassa yhdessä telttaa torille. Ajattelen, että SDP on joukkue ja se on minulle kuin toinen perhe – Pirkkalassa, Pirkanmaalla ja koko Suomessa. Puoluevaltuuston rooli kokoavana voimana on minulle tärkeä näkökulma, hän kuvailee.

Pirkanmaan sosialidemokraatit on asettanut Tolvasen ehdokkaakseen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Valinta tehdään toukokuussa puoluekokouksessa Tampereella.

PUOLUEVALTUUSTO on SDP:n korkein päättävä elin puoluekokousten välillä. Se tekee yhdessä puoluehallituksen kanssa käytännön linjanvetoja niin politiikasta kuin puolueen toiminnasta ja hallinnostakin.

Taru Tolvaselle on tärkeää, että puoluevaltuustossa SDP:n koko joukkueen ääni tulee kuulluksi. Tolvanen luonnehtii, että isossa kuvassa eri puolilla maata painitaan samanlaisten ongelmien kanssa, mutta alueellisia erojakin on.

– On tärkeää, että puoluevaltuustosta saadaan hyviä nostoja ja näkökulmia ympäri Suomen. Se viesti on tärkeä kuulla myös puoluejohdossa.

Hän toivoo, että tulevalla kaudella valtuustossa voitaisiin käydä keskustelua entistä laajemmin. Puoluevaltuusto voisi myös kuulla useammin alustuksia eri aiheista.

Tolvasen mukaan nyt on oikea hetki kehittää puoluevaltuuston toimintaa, kun puolueen sääntöuudistus tuo uusia toimintatapoja, jos se puoluekokouksessa hyväksytään.

– Voisi sanoa, että on velvollisuuskin ensi kaudella katsoa uudelleen puoluevaltuuston työtä.

PUOLUEVALTUUSTOLLA on Taru Tolvasen mukaan iso rooli myös eduskuntavaaleihin valmistautuessa. Tilanne, jossa vaaleihin lähdetään, ei ole varsinaisesti valoisa.

– Suomessa ja maailmalla huolestuttaa näköalattomuus. Olen kahden teinipojan äiti ja minua huolestuttaa heidänkin puolestaan, mihin tämä maailma menee. SDP:n pitää olla jälleen se muutosvoima, joka tuo toivoa ja uskoa tulevaan. Nyt ei hyvältä näytä, niin meidän täytyy näyttää, että tästä päästään eteenpäin, kun vain tehdään töitä – reilummin.

Nykyinen hallitus on leikannut heikommassa asemassa olevilta ja jakanut rikkaimmille veronkevennyksiä, Tolvanen summaa.

– Tämä ei ole sen näköistä politiikkaa mitä me tulisimme tekemään.