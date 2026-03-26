EU-parlamentti: Neuvottelut palauttamislainsäädännöstä aloitetaan

EU-parlamentti hyväksyi torstaina neuvottelujen aloittamisen EU-maissa laittomasti oleskelevia ihmisiä koskevasta palauttamislainsäädännöstä.

Parlamentti hyväksyi neuvottelujen aloittamisen jäsenmaiden neuvoston kanssa äänin 389-206. Tyhjiä ääniä annettiin 32.

Parlamentti äänesti asiasta täysistunnossaan Brysselissä. Äänestystulos sai osakseen vuolaat aplodit etenkin istuntosalin oikealta laidalta, kun esitystä kannatettiin keskustaoikeistossa ja laitaoikeistossa.

Palauttamislainsäädäntöön sisältyy muun muassa mahdollisuus siirtää EU-maissa laittomasti oleskelevia ihmisiä niin sanottuihin palauttamiskeskuksiin, jotka voivat sijaita EU:n ulkopuolella.

Lainsäädäntö mahdollistaisi myös EU-maassa laittomasti oleskelevan henkilön säilöönoton 24 kuukaudeksi ja poikkeustilanteessa pitempäänkin.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet palauttamislainsäädäntöä ja etenkin mahdollisia EU:n ulkopuolisia palautuskeskuksia. Niitä on pidetty ”oikeudellisina mustina aukkoina”, koska EU-maiden ei uskota pystyvän takaamaan ihmisoikeuksien toteutumista rajojensa ulkopuolella.

Lainsäädännön puolustajat ovat puolestaan pitäneet palautuskeskuksia Eurooppaan kohdistuvaa laitonta siirtolaisuutta hillitsevänä tekijänä.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat olleet huolissaan myös lainsäädännön viranomaisille antamista valtuuksista, joiden on pelätty luovan Eurooppaan Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tulliviraston ICE:n kaltaista toimintaa.

EU-KOMISSIO esitti viime vuoden maaliskuussa karkotusten lisäämistä ja niin sanottujen palauttamiskeskusten perustamista kolmansiin maihin unionin ulkopuolelle. Keskuksiin voitaisiin siirtää ihmisiä, jotka oleskelevat EU-alueella laittomasti ja ovat saaneet poistumismääräyksen EU:sta.

EU-parlamentin suurin ryhmä, keskustaoikeistolainen EPP – johon myös Suomen kokoomus kuuluu – oli tyytyväinen torstain äänestystulokseen.

- Ilman palauttamispäätösten täytäntöönpanoa ei ole uskottavaa maahanmuuttopolitiikkaa. Joka vuosi lähes puoli miljoonaa ihmistä määrätään poistumaan EU:sta, mutta vain joka viides palaa takaisin kotimaahansa. Tätä on yksinkertaisesti mahdotonta hyväksyä, ja tänään me korjaamme sen, EPP:n ruotsalainen varapuheenjohtaja Tomas Tobé sanoo tiedotteessa.

Suomalaismepeistä Mika Aaltola (kok.), Aura Salla (kok.), Pekka Toveri (kok.) ja Sebastian Tynkkynen (ps.) äänestivät neuvottelujen aloittamisen puolesta.

Li Andersson (vas.), Maria Guzenina (sd.), Eero Heinäluoma (sd.), Anna-Maja Henriksson (r.), Merja Kyllönen (vas.), Maria Ohisalo (vihr.), Sirpa Pietikäinen (kok.) ja Jussi Saramo (vas.) äänestivät aloittamista vastaan.

Elsi Katainen (kesk.) äänesti tyhjää. Katri Kulmuni (kesk.) ja Ville Niinistö (vihr.) eivät osallistuneet äänestykseen.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 16.40.