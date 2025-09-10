EU-pomo piti vuoden tärkeimmän puheensa – tällainen se oli

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti keskiviikkona vuoden tärkeimmän linjapuheensa Strasbourgissa Euroopan parlamentille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Von der Leyen aloitti puheensa nostamalla esiin Euroopan vaikeaa tilannetta ja puolustusta.

Von der Leyenin mukaan EU käy tällä hetkellä taistelua, jossa se taistelee itsenäisen ja vapaan Euroopan puolesta ja arvojen ja demokratian puolesta. Siksi Euroopan on itsenäistyttävä paitsi puolustuksensa, myös kilpailukykynsä osalta.

- Mietin pitkään, pitäisikö minun aloittaa tämä puhe näin, koska unionimme on perustaltaan rauhanprojekti, eivätkä kaikki eurooppalaiset koe mukavaksi tällaista puhetapaa. Mutta emme voi piilottaa niitä vaikeuksia, joita eurooppalaiset kokevat päivittäin, hän sanoi Euroopan tila -puheessaan EU-parlamentille Strasbourgissa.

Hän sanoi, että sisäisten taisteluiden sijaan eurooppalaisten tulisi nyt keskittyä yhtenäisyyteen.

- Älkää erehtykö, tämä on taistelu tulevaisuudestamme.

Von der Leyen myös tuomitsi viime yön tapahtumat Puolassa ja sanoi EU:n seisovan täysin Puolan takana.

Puheen alkuosa käsittelikin pitkälle Ukrainaa. Hänen mukaansa Venäjän presidentti Vladimir Putinin painostamista rauhanneuvotteluihin on jatkettava.

Hän kertoi, että EU aikoo käynnistää yhteistyön Ukrainan kanssa lennokkien osalta, mitä rahoitetaan G7-maiden johtaman lainavälineen kautta.

Lisäksi hän sanoi, että Venäjältä jäädytettyjä varoja tullaan käyttämään lainaan Ukrainan jälleenrakentamiseksi, kuitenkaan ilman, että varoihin suoraan kosketaan.

- Ukraina maksaa lainan takaisin vasta, kun Venäjä maksaa Ukrainalle sotakorvaukset.

VON DER LEYEN tarjoili myös puheessaan ison uutisen komission Gaza-politiikan osalta. Hän esitti puheessaan EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen osittaista jäädyttämistä, erityisesti sen kauppaan liittyvien kohtien osalta.

Kyseessä on askel, jota osa jäsenmaista on vaatinut mutta jota komissio on tähän asti vastustanut. Lisäksi hän haluaa asettaa sanktioita muun muassa äärilaitaa edustaville israelilaisministereille.

Hän kuitenkin myönsi, että tuen saaminen jäsenmailta voi olla vaikeaa. Jäsenmaiden joukossa on yhä paljon Israelin ystäviä.

- Ehdotamme pakotteita ”äärilaidan” ministereille ja väkivaltaisille siirtokuntalaisille. Lisäksi ehdotamme assosiaatiosopimuksen osittaista jäädyttämistä kauppaan liittyvissä asioissa, hän sanoi puheessaan.

Von der Leyenin mukaan ihmisen aiheuttama nälänhätä ei ole hyväksyttävä sodankäynnin keino ja sen on nyt loputtava, viitaten Israelin toimiin Gazassa.

Kyseessä on merkittävä muutos komission politiikassa, sillä tähän asti kriitikot ovat syyttäneet von der Leyenia liiasta Israelin myötäilystä.

Monet asiantuntijat ovat arvioineet, että sopimuksen kauppaosion jäädytys olisi merkittävin toimi, jolla EU voisi painostaa Israelia. EU on Israelin suurin kauppakumppani. Sopimus tarjoaa Israelille merkittäviä helpotuksia kaupankäyntiin, mutta sen jäädyttäminen ei lopettaisi kauppaa kokonaan.

Von der Leyen puhui parlamentille ensimmäistä kertaa sitten uudelleenvalintansa. Puhe sai paljon välihuutelua sekä aplodeja, minkä vuoksi EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola joutui ojentamaan parlamenttiedustajia muutamaan kertaan.

Sanna Raita-aho/STT