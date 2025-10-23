Ulkomaat
23.10.2025 07:28 ・ Päivitetty: 23.10.2025 07:32
EU sopi uusista Venäjä-pakotteista – kaasu mukana viiveellä
EU-maat ovat saavuttaneet sovun seuraavasta Venäjään kohdistuvasta, järjestyksessään 19. pakotepaketista. Asiasta kertoo EU:n puheenjohtajamaa Tanska.
Pakotteet kohdistuvat muun muassa Venäjän energia- ja finanssisektorille ja varjolaivastoon. Tanskan mukaan yksi aloitteista on vaiheittain voimaan astuva nesteytetyn maakaasun tuontikielto kokonaan vuoteen 2027 mennessä, joka on tärkeä askel kohti venäläisen energian täydellistä poistamista EU:sta.
Tanskan mukaan pakotteilla on todellisia vaikutuksia ja ne vahingoittavat Venäjän sotataloutta. Pakotteiden piiriin lisätään muun muassa 117 uutta varjolaivaston alusta, joka tuo niiden kokonaismäärän 558 alukseen.
Etenkin Slovakia vitkutteli pakotepaketin hyväksynnässä aiemmin.
EU-johtajat kokoontuvat torstaina huippukokoukseen Brysseliin.
PARAIKAA Brysselissä vieraileva Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pitää Yhdysvaltain ja EU:n uusia Venäjään kohdistuvia pakotteita tervetulleina.
Zelenskyin mukaan Venäjä ei halua lopettaa sotaa, ja painetta on lisättävä aselevon aikaansaamiseksi.
