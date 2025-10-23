Ulkomaat
23.10.2025 04:22 ・ Päivitetty: 23.10.2025 04:22
Venäjälle kovat öljypakotteet – Nato-johto uskoo niiden tepsivän
Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte kiitteli presidentti Donald Trumpin hallinnon uusia Venäjä-pakotteita. Rutten mukaan uudet pakotteet painostavat Venäjää neuvottelemaan.
Yhdysvallat kertoi keskiviikkona asettavansa pakotteita venäläisille öljyjäteille Rosneftille ja Lukoilille, joka omistaa myös Suomessa toimivan Teboilin.
Rutte kommentoi pakotteita Trumpin kanssa Valkoisessa talossa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ilmoitti hieman ennen kaksikon tilaisuutta uusista venäläisiä öljy-yhtiöitä vastaan asetettavista pakotteista.
Rutten mukaan ensimmäinen askel on se, että Venäjän presidentti Vladimir Putin saadaan ymmärtämään Trumpin näkemys aselevosta ja joukkojen pysähtymisestä.
Trump on esittänyt, että joukot pysähtyisivät nykyisille rintamalinjoille ennen neuvottelujen aloittamista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on pitänyt Trumpin esitystä hyvänä kompromissina.
- Venäläisten kohdalla vaikuttaa, että heidän mukaan saamisekseen tarvitaan hieman lisää painostusta. Uskon, että tänään asetetut öljy-yhtiöiden pakotteet auttavat, Rutte sanoi uutiskanava CNN:lle.
UKRAINAN Yhdysvaltain-suurlähettiläs Olha Stefanishyna kommentoi niin ikään uusia yhdysvaltalaispakotteita.
- Tämä päätös on täysin sopusoinnussa Ukrainan johdonmukaisen kannan kanssa, jonka mukaan rauha voidaan saavuttaa vain voimalla ja kohdistamalla maksimaalista painetta hyökkääjään hyödyntäen kaikkia käytettävissä olevia kansainvälisiä välineitä, Stefanishyna sanoi.
EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi arvostavansa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön päätöstä asettaa pakotteita venäläisyhtiöille.
- EU:n 19. paketin välittömän hyväksymisen kanssa tämä on selkeä signaali Atlantin molemmilta puolilta siitä, että jatkamme kollektiivista painostusta hyökkääjää kohtaan, von der Leyen sanoi.
Myös EU pääsi tuoreeltaan sopuun uusista Venäjä-pakotteista. Keskiviikkoiltana julkistettu pakotepaketti keskittyy öljy- ja kaasuteollisuuteen.
Pakotteisiin kuuluvat muun muassa nestemäisen maakaasun tuonnin kieltäminen vuoteen 2027 mennessä, Venäjän käyttämien öljytankkerien asettaminen mustalle listalle ja matkustusrajoitukset venäläisdiplomaateille Euroopassa.
Britannian hallitus puolestaan kertoi viime viikolla asettavansa uusia Venäjä-pakotteita, jotka kohdistuvat Rosneftiin ja Lukoiliin.
