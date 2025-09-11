Palkittu politiikan aikakauslehti.
11.9.2025 11:03 ・ Päivitetty: 11.9.2025 11:03

EU:lta luvassa rahaa droonien torjuntaan – ministeri Rantanen: ”Tähän voinemme varmasti luottaa”

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Sisäministeri Mari Rantanen sisäisen turvallisuuden selonteon tiedotustilaisuudessa Helsingissä 11. syyskuuta.

Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteossa kiinnitetään huomiota droonien muodostamaan uhkaan. Selotekoa medialle torstaina esitellyt sisäministeri Mari Rantanen (ps.) myönsi uhkan tulleen Ukrainan sodan myötä ilmeisemmäksi.

Simo Alastalo

Demokraatti

– Niin kurjaa kuin se onkin, niin Ukraina on ollut meille hyvänä esimerkkinä tämän tyyppisistä suorituskykytarpeista, Rantanen totesi tiedotustilaisuudessa.

Viimeisin drooneihin liittyvä EU:n alueen ilmatilan loukkaus tapahtui tiistain ja keskiviikon vastaisena yönä Puolassa, jossa viranomaiset ampuivat Nato-kumppaneiden avustamina ensimmäistä kertaa alas venäläisiä drooneja.

Droonien torjunnasta on Rantasen mukaan keskusteltu jo aiemmin Suomen, Baltian, Puolan ja Norjan sisäministereiden kesken.

– Nyt lähetimme Baltian ja Puolan kanssa muutama viikko sitten komissioon kirjeen, että tarvitsemme itärajalle selkeän järjestelmän, jossa huomioidaan droonitarpeet ja myös vastavaikutuskykytarpeet.

RANTANEN kertoi ilahtuneensa EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin keskiviikkona Strasbourgissa pitämästä linjapuheesta, jossa von der Leyen mainitsi EU:n haluavan rakentaa ja rahoittaa Eurooppaan droonimuurin.

– Se on erittäin viisas ja järkevä ajatus. Tähän voinemme varmasti luottaa, että tämä EU-rahoituspuoli tässä nähtävästikin järjestyy.

Sisäministeriön kansliapäällikön Matti Sarasmaan mukaan poliisien toimivaltuuksia droonien torjunnassa ollaan lisäämässä.

– Krimin miehityksen jälkeen Rajavartiolaitos sai jo toimivallan miehittämättömiin ilma-aluksiin, joka on ainakin vielä ajantasalla. Mutta poliisin toimivaltuuksia tällä hetkellä tarkastellaan asiassa, Sarasmaa sanoi.

