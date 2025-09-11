EU:lta luvassa rahaa droonien torjuntaan – ministeri Rantanen: ”Tähän voinemme varmasti luottaa”

– Niin kurjaa kuin se onkin, niin Ukraina on ollut meille hyvänä esimerkkinä tämän tyyppisistä suorituskykytarpeista, Rantanen totesi tiedotustilaisuudessa.

Viimeisin drooneihin liittyvä EU:n alueen ilmatilan loukkaus tapahtui tiistain ja keskiviikon vastaisena yönä Puolassa, jossa viranomaiset ampuivat Nato-kumppaneiden avustamina ensimmäistä kertaa alas venäläisiä drooneja.

Droonien torjunnasta on Rantasen mukaan keskusteltu jo aiemmin Suomen, Baltian, Puolan ja Norjan sisäministereiden kesken.

– Nyt lähetimme Baltian ja Puolan kanssa muutama viikko sitten komissioon kirjeen, että tarvitsemme itärajalle selkeän järjestelmän, jossa huomioidaan droonitarpeet ja myös vastavaikutuskykytarpeet.