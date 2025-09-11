Politiikka
11.9.2025 11:03 ・ Päivitetty: 11.9.2025 11:03
EU:lta luvassa rahaa droonien torjuntaan – ministeri Rantanen: ”Tähän voinemme varmasti luottaa”
Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteossa kiinnitetään huomiota droonien muodostamaan uhkaan. Selotekoa medialle torstaina esitellyt sisäministeri Mari Rantanen (ps.) myönsi uhkan tulleen Ukrainan sodan myötä ilmeisemmäksi.
– Niin kurjaa kuin se onkin, niin Ukraina on ollut meille hyvänä esimerkkinä tämän tyyppisistä suorituskykytarpeista, Rantanen totesi tiedotustilaisuudessa.
Viimeisin drooneihin liittyvä EU:n alueen ilmatilan loukkaus tapahtui tiistain ja keskiviikon vastaisena yönä Puolassa, jossa viranomaiset ampuivat Nato-kumppaneiden avustamina ensimmäistä kertaa alas venäläisiä drooneja.
Droonien torjunnasta on Rantasen mukaan keskusteltu jo aiemmin Suomen, Baltian, Puolan ja Norjan sisäministereiden kesken.
– Nyt lähetimme Baltian ja Puolan kanssa muutama viikko sitten komissioon kirjeen, että tarvitsemme itärajalle selkeän järjestelmän, jossa huomioidaan droonitarpeet ja myös vastavaikutuskykytarpeet.
RANTANEN kertoi ilahtuneensa EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin keskiviikkona Strasbourgissa pitämästä linjapuheesta, jossa von der Leyen mainitsi EU:n haluavan rakentaa ja rahoittaa Eurooppaan droonimuurin.
– Se on erittäin viisas ja järkevä ajatus. Tähän voinemme varmasti luottaa, että tämä EU-rahoituspuoli tässä nähtävästikin järjestyy.
Sisäministeriön kansliapäällikön Matti Sarasmaan mukaan poliisien toimivaltuuksia droonien torjunnassa ollaan lisäämässä.
– Krimin miehityksen jälkeen Rajavartiolaitos sai jo toimivallan miehittämättömiin ilma-aluksiin, joka on ainakin vielä ajantasalla. Mutta poliisin toimivaltuuksia tällä hetkellä tarkastellaan asiassa, Sarasmaa sanoi.
