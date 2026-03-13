13.3.2026 12:18 ・ Päivitetty: 13.3.2026 12:18

EU:n Costa: Yhdysvaltain päätös poistaa Venäjän öljypakotteita on huolestuttava Euroopan turvallisuuden kannalta

LUDOVIC MARIN / AFP / LEHTIKUVA
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa.

EU pitää Yhdysvaltain päätöstä poistaa Venäjän öljypakotteita erittäin huolestuttavana Euroopan turvallisuuden kannalta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa korostaa, että taloudellista ruuvia pitäisi kiristää, jotta Venäjä suostuisi todellisiin neuvotteluihin rauhasta.

Costa toteaa, että pakotteiden lieventäminen lisää Venäjän taloudellisia resursseja sotia Ukrainassa.

Yhdysvallat päätti poistaa pakotteet maailman merillä jo olevalta venäläiseltä öljyltä hillitäkseen öljyn hintaa, joka on noussut voimakkaasti Lähi-idän sodan takia.

