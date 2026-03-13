Ulkomaat
13.3.2026 12:18 ・ Päivitetty: 13.3.2026 12:18
EU:n Costa: Yhdysvaltain päätös poistaa Venäjän öljypakotteita on huolestuttava Euroopan turvallisuuden kannalta
EU pitää Yhdysvaltain päätöstä poistaa Venäjän öljypakotteita erittäin huolestuttavana Euroopan turvallisuuden kannalta.
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa korostaa, että taloudellista ruuvia pitäisi kiristää, jotta Venäjä suostuisi todellisiin neuvotteluihin rauhasta.
Costa toteaa, että pakotteiden lieventäminen lisää Venäjän taloudellisia resursseja sotia Ukrainassa.
Yhdysvallat päätti poistaa pakotteet maailman merillä jo olevalta venäläiseltä öljyltä hillitäkseen öljyn hintaa, joka on noussut voimakkaasti Lähi-idän sodan takia.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.