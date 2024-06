EU:n huippupesteistä ei vielä sopua – von der Leyen vahva ehdokas jatkokaudelle

EU-maiden huippupestejä koskevassa kokouksessa ei tullut valmista, kertoi pääministeri Petteri Orpo (kok.) aamuyöstä Suomen aikaa. Orpon mukaan sopu nimityspaketista oli kuitenkin jo lähellä ja hän uumoilee sen syntyvän ensi viikolla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Unionin jäsenmaiden poliittiset johtajat kokoustivat maanantaina Brysselissä muun muassa esityksestään komission seuraavaksi puheenjohtajaksi. Vahva ehdokas on nykyinen puheenjohtaja, saksalainen Ursula von der Leyen.

Jäsenmaiden Eurooppa-neuvosto esittää komissiolle EU-vaalien jälkeen puheenjohtajaa, mutta parlamentin on hyväksyttävä esitys äänestyksessään. Lisäksi sopua unionin huippupesteistä hierotaan yhtenä pakettina.

Kokoomuksen kattopuolue EPP odottaa saavansa von der Leyenin lisäksi myös jatkokauden Euroopan parlamentin puhemiehelle Roberta Metsolalle.

LISÄKSI EPP on esittänyt uutena vaatimuksena, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuus pilkottaisiin kahtia kesken toimikauden. Aiemmin oletuksena oli, että sosialistit ja demokraatit (S&D) pitäisi paikkaa hallussaan koko kauden.

- Se ei varsinaisesti ollut tuossa neuvoston epävirallisessa keskustelussa esillä. Mutta tiedän sen verran, että kyllä se on osa neuvottelujen yksityiskohtia, mitä väännetään, Orpo sanoi.

Orpon mukaan nimityspaketin nimiin ei maanantaina varsinaisesti esitetty muutoksia. Keskusteluissa olivat siis yhä jo muut esillä olleet nimet: portugalilainen Antonio Costa Eurooppa-neuvoston johtoon ja Kaja Kallas unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi.

Puheenjohtajan valinta on kuitenkin monimutkainen kokonaisuus, koska riittävä tuki on löydyttävä jäsenmaiden kannan lisäksi myös parlamentista.

Erään STT:n diplomaattilähteen mukaan ensimmäinen ratkottava asia liittyisi EPP:n vaatimukseen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuuden jakamisesta ja toinen Italian pääministerin Giorgia Melonin tyytymättömyyteen. Orpo ei suostunut kommentoimaan Melonin tai muiden yksittäisten poliittisten johtajien toiveita, vaikka mitään erityistä ei hänen mukaansa noussut Melonin suunnalta esille.

Nimityksistä ovat sopimassa keskustaoikeiston EPP, sosialistien ja demokraattien S&D ja liberaalien Renew. Melonin puolue Italian veljet puolestaan istuu parlamentissa näiden ryhmien ulkopuolella konservatiivien ja reformistien ECR:ssä, jossa ovat Suomesta myös perussuomalaiset.

YKSI EU-kokoukseen liittyvistä kysymyksistä on, tuliko sen kulisseissa ratkottua yksi ongelma Naton seuraavan pääsihteerivalinnan tieltä. Hollannin Mark Ruttella on laaja tuki Naton pääsihteeriksi, mutta muun muassa Unkari on yhä vastustanut valintaa.

Rutte ja Unkarin pääministeri Viktor Orban tapasivat poliittisten johtajien EU-kokouksen yhteydessä.

Arvauspörssi Unkarin taipumisesta käynnistyi, kun Unkarin kansainvälisestä viestinnästä vastaava Zoltan Kovacs jakoi viestipalvelu X:ssä kättelykuvan hymyilevästä Ruttesta ja Orbanista. Kovacsin mukaan keskustelussa keskityttiin “kahdenvälisiin ja kansainvälisiin asioihin”.

Tilanteesta perillä oleva lähde kuvasi STT:lle tapaamista hyväksi ja avoimeksi. Tämän kuvauksen mukaan Rutte ja Orban keskustelivat pääasiassa Naton nykyisen pääsihteerin Jens Stoltenbergin ja pääministeri Orbanin taannoisen tapaamisen tuloksista. Rutte lupautui vielä kirjallisesti vahvistamaan maanantaina puhutut asiat Orbanille ja molemmat lupasivat “keskittyä tulevaisuuteen”.

STOLTENBERG ja Orban kertoivat aiemmin yhteisessä tiedotustilaisuudessa, että Orban ei estä laajentamasta Naton roolia Ukraina-tuessa. Samalla Unkari sai luvan jäädä Ukraina-tuen ulkopuolella.

Financial Times -lehden kahden asiasta perillä olevan lähteen mukaan myös Rutte lupasi Orbanille maanantaina vastineeksi tuesta, että Unkari saa jättäytyä pois Ukrainan tukemiseen tähtäävistä Naton toimista, jotka tapahtuvat Naton jäsenmaiden alueen ulkopuolella.

Orpo sanoi, että Naton pääsihteerivalintaa ja EU:n nimityspakettia ei kytketty EU-johtajien varsinaisessa keskustelussa yhteen.

- Se ei noussut tähän pöytään, vaan kaikki tuntuivat kunnioittavan sitä, että se on oma asiansa.

Poliittisten johtajien huippukokous oli tällä kertaa epävirallinen, mutta varsinaisen poliittisten johtajien huippukokouksen on määrä kokoontua jo ensi viikolla.

Mikko Gustafsson/STT