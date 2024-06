EU:n ilmastopalvelu: Maailman kuukausittaiset lämpöennätykset ovat paukkuneet jo vuoden putkeen

Globaalien keskilämpötilojen kuukausikohtaiset ennätykset ovat menneet rikki viimeisenä 12 kuukautena putkeen, käy ilmi EU:n Copernicus-ilmastopalvelun tuoreimmista tiedoista. Asiasta tiedottaa myös Ilmatieteen laitos. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Copernicusin tietojen mukaan toukokuu 2024 oli mittaushistorian lämpimin toukokuu. Maapallon keskimääräinen pintalämpötila oli toukokuussa 0,65 astetta korkeampi kuin vertailukauden 1991-2020 keskiarvo.

Esiteolliseen aikaan eli vuosiin 1850-1900 verrattuna toukokuu oli 1,52 astetta lämpimämpi ja samalla järjestyksessä 11. perättäinen kuukausi, jolloin keskilämpötila oli vähintään 1,5 astetta enemmän kuin esiteollisena aikana. Ilmaston lämpenemisen rajaamista 1,5 asteeseen pidettiin kansainvälisenä tavoitteena vuonna 2015 solmitussa Pariisiin ilmastosopimuksessa.

- Kulunut talvikausi Suomessa tuntui monesta pitkältä ja kylmältä. Ilmatieteen laitoksen tutkimuksen mukaan lokakuusta 2023 tammikuuhun 2024 ulottuva neljän kuukauden ajanjakso olikin Pohjois-Euroopassa selvästi tavallista kylmempi. Kontrasti ympäröiviin alueisiin oli kuitenkin suuri, koska samaan aikaan maapallo keskimäärin ja pohjoinen pallonpuolisko olivat ennätyslämpimiä, Ilmatieteen laitoksen toimialajohtaja Hannele Korhonen kertoo tiedotteessa.

Korhosen mukaan “ilmastonmuutosta ei kuitenkaan ole peruttu Suomessakaan”.

- Ilmatieteen laitoksen ylläpitämistä ilmastotilastoista selviää, että Suomi lämpenee globaalia keskiarvoa nopeammin pitkän ajan keskiarvoja tarkasteltaessa.

ILMATIETEEN laitoksen tiedotteessa mainitaan esimerkkinä Helsingin Kaisaniemi, jonka toukokuun keskilämpötila oli 13,8 astetta. Arvion mukaan kuukausi oli noin 1,8 astetta lämpimämpi kuin se olisi ollut ilman ilmastonmuutoksen vaikutusta.

Viimeisen vuoden aikana maapallon keskilämpötila oli viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden toukokuuhun mitattuna ennätykselliset 0,75 astetta vertailukauden keskiarvoa korkeampi ja 1,63 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa korkeampi.

Tuoreimpien tietojen julkistuksen yhteydessä YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vertasi ihmiskuntaa meteoriittiin, joka tuhosi dinosaurukset maapallolta noin 66 miljoonaa vuotta sitten.

- Myös meillä on kokoamme suurempi vaikutus. Ilmaston osalta me emme ole dinosauruksia, vaan me olemme meteoriitti. Emme ole vain vaarassa, me olemme vaara, Guterres sanoi.

Maailman ilmatieteen järjestö WMO antoi raportissaan 80 prosentin todennäköisyyden sille, että maapallon vuotuinen keskilämpötila ylittää seuraavan viiden vuoden aikana tilapäisesti 1,5 asteen rajan esiteolliseen aikaan verrattuna.

Uutista täydennetty klo 18.19 Guterresin kommentilla.