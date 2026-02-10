Tiede ja teknologia
10.2.2026 10:30 ・ Päivitetty: 10.2.2026 10:31
EU:n ilmastopalvelu: Oli kylmin tammikuu vuosikausiin
Tammikuu oli Euroopassa selvästi tavanomaista kylmempi, kertoi EU:n ilmastopalvelu Copernicus tiistaina. Sen mukaan kyse oli Euroopan kylmimmästä tammikuusta sitten vuoden 2010.
Copernicuksen tiedoista kertoi Ilmatieteen laitos.
Erityisesti tammikuun jälkipuoliskolla Pohjois-Euroopassa ja Fennoskandiassa vallitsi poikkeuksellisen kylmä sää.
Tavanomaista voimakkaammin aaltoileva suihkuvirtaus ohjasi kylmää arktista ilmaa etelämmäs.
YMPÄRI MAAILMAA nähtiin viime kuussa voimakkaita sään ääri-ilmiöitä. Pohjoisella pallonpuoliskolla oli laajoja kylmyysjaksoja, kun taas eteläisellä pallonpuoliskolla kärvisteltiin poikkeuksellisessa kuumuudessa.
Portugalissa ja Espanjassa ihmisiä piinasivat viime viikkoina voimakkaat rankkasateet.
Pohjoisen kylmistä jaksoista huolimatta ilmaston lämpeneminen jatkuu. Tammikuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian viidenneksi lämpimin tammikuu.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.