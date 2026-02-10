Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.2.2026 10:30 ・ Päivitetty: 10.2.2026 10:31

EU:n ilmastopalvelu: Oli kylmin tammikuu vuosikausiin

iStock

Tammikuu oli Euroopassa selvästi tavanomaista kylmempi, kertoi EU:n ilmastopalvelu Copernicus tiistaina. Sen mukaan kyse oli Euroopan kylmimmästä tammikuusta sitten vuoden 2010.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Copernicuksen tiedoista kertoi Ilmatieteen laitos.

Erityisesti tammikuun jälkipuoliskolla Pohjois-Euroopassa ja Fennoskandiassa vallitsi poikkeuksellisen kylmä sää.

Tavanomaista voimakkaammin aaltoileva suihkuvirtaus ohjasi kylmää arktista ilmaa etelämmäs.

YMPÄRI MAAILMAA nähtiin viime kuussa voimakkaita sään ääri-ilmiöitä. Pohjoisella pallonpuoliskolla oli laajoja kylmyysjaksoja, kun taas eteläisellä pallonpuoliskolla kärvisteltiin poikkeuksellisessa kuumuudessa.

Portugalissa ja Espanjassa ihmisiä piinasivat viime viikkoina voimakkaat rankkasateet.

Pohjoisen kylmistä jaksoista huolimatta ilmaston lämpeneminen jatkuu. Tammikuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian viidenneksi lämpimin tammikuu.

