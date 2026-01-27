Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

27.1.2026 06:49 ・ Päivitetty: 27.1.2026 06:49

EU:n ja Intian kauppasopimus tarkoitus julkistaa tänään

LEHTIKUVA / AFP
Ursula von der Leyen ja Narenda Modi Delhissä helmikuussa 2025.

Euroopan unioni ja Intia järjestävät tänään huippukokouksen Delhissä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kokouksessa on tarkoitus julkistaa EU:n ja Intian jättimäinen kauppadiili. Intian kauppaministeri Rajesh Agrawal kertoi eilen, että neuvottelut on saatu päätökseen.

STT uutisoi jo perjantaina tietojensa nojalla, että neuvottelut olivat tulossa päätökseen.

Maat neuvottelivat vuosia kauppasopimuksesta, joka loisi jopa kahden miljardin ihmisen markkinat. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on kutsunut sopimusta ”kaikkien kauppasopimusten äidiksi”.

Sopimuksesta käytiin vielä viikonloppuna viime hetken tiiviitä neuvotteluita, jotka liittyivät muun muassa ilmastovaatimuksiin ja autojen tulleihin. Käytännössä EU halusi Intian alentavan autojen tullimaksuja, kun taas Intialla oli sen teräsvientiin liittyviä kysymyksiä muun muassa unionin hiilirajamekanismin osalta.

Kiistakysymyksien ennakoitiin ratkeavan niin, että Intia alentaa autotulleja ja EU antaa taas lisätukea intialaisyritysten päästöleikkauksiin.

”Erinomainen asia viennille”

EU:n ja Intian välinen kauppasopimus olisi yksi maailman suurimmista.

INTIAN markkinat ovat olleet tähän asti hyvin vahvasti tullein suojattuja, minkä vuoksi neuvottelut ovat olleet pitkät ja vaikeat. Ne alkoivat jo vuonna 2007. Neuvottelut laitettiin myös yhdeksän vuoden tauolle, ja ne käynnistyivät uudelleen vuonna 2022.

EU:ssa on arvioitu, että neuvottelujen maaliin viennille on nyt strateginen hetki, sillä Intian suhteet Yhdysvaltoihin ovat viime kuukausina heikentyneet muun muassa Yhdysvaltojen maalle lyömien 50 prosentin tullien vuoksi. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tullipoukkoilu onkin osaltaan vauhdittanut nyt sopimuksen syntyä.

Myös EU haluaa vähentää riippuvuuksiaan Yhdysvalloista luomalla kauppasuhteita muualla maailmassa.

Lisäksi neuvotteluiden vauhdittamiseksi myös Intialle tärkeät maataloustuotteet rajattiin pääasiassa neuvotteluiden ulkopuolelle.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan eurooppalaisten yritysten kannalta näkyvin vaikutus olisi tullien aleneminen suurelta määrältä tuotteita, mukaan lukien Suomelle tärkeiltä korkean teknologian tuotteilta.

Keskuskauppakamari taas kommentoi viime viikolla, että sopimuksen solminta olisi erinomainen asia viennille.

- Kauppapolitiikan – kuten monen muunkin asian – maailmanjärjestys on muuttunut ja on ratkaisevaa, että EU pystyy tekemään uusia sopimuksia ja näin löytämään uusia mahdollisuuksia vientiteollisuudelleen perinteisten mallien murtuessa, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoi tiedotteessa.

Tämän päivän jälkeen prosessi jatkuu sopimuksen maaliin viemiseksi, sillä sopimuksen on saatava hyväksyntä EU:n eri instituutioilta, kuten parlamentilta.

Sanna Raita-aho/STT

Toimituksen valinnat

